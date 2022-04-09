ذا جڤنج موڤمنت تحتفي بكوكب الأرض عبر إطلاق معرض الحياة أو الموت

أبصرت علامة ذا جڤنج موڤمنت النور في الإمارات العربية المتّحدة وتُعدّ علامة الملابس الرياضية المستدامة الأولى في المنطقة، وها هي تطلق معرض "الحياة أو الموت" الذي يستمرّ شهراً كاملاً ويتألف من مرحلتين، بالتعاون مع بيت الممزر. سوف يتمّ إطلاق المعرض في صالة العرض يوم 8 أبريل 2022 ويستمرّ لغاية 10 مايو 2022.

وخلال هذا المعرض، تشيد ذا جڤنج موڤمنت بكوكب الأرض، ومع اقتراب يوم الأرض الموافق في 22 أبريل، تُعبِّر العلامة عن رؤيتها المراعية للبيئة في معرض استثنائي تأييداً للتغيير.

فيوم الأرض يترادف مع جوهر علامة ذا جڤنج موڤمنت، إذ يتشارك كلاهما المبادئ نفسها مثل مراعاة البيئة وفعل الخير. ومن خلال حركة "الحياة أو الموت"، تسعى العلامة إلى إشراك الجميع من أجل بلوغ النجاح بما أنّ التعلّم يوفّر العماد لمستقبل أفضل، ولتسليط الضوء على أهمية التحلّي بالجرأة والسير عكس التيار لتحقيق هدف يؤمن به المرء.

وفي هذه المناسبة، صرّح دومينيك نويل بارنز، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة ذا جڤنج موڤمنت، قائلاً: "نريد أن نعبِّر عن مبادئنا في قالب فنّي يمثّلنا خير تمثيل. نريد أن نغرس الشغف نفسه في قلوب أبناء المجتمع. وهو لفخر عظيم لنا أن نساهم في إحداث تغيير قادر على تحسين عالمنا الحالي وعالم الأجيال القادمة. ومن هذا المنطلق، ندعو كلّ مستمع وعضو في المجتمع إلى المشاركة في رحلة الاستكشاف والتعلّم المثمرة هذه. فنحن على أي حال جزء من حركة عالمية... نحن ذا جڤنج موڤمنت".

تتعاون ذا جڤنج موڤمنت مع كوكبة من المواهب المحلية، مثل غوشا فلاورز، والشاعر سالم العطاس، وبيت الممزر، ومريم اسماعيل، واستوديو مواهب الفني المخصّص لأصحاب الهمم، لتقديم معرض "الحياة أو الموت" الذي يتألف من مرحلتَين أساسيتين: المرحلة الأولى والمرحلة الثانية.

سوف تجري المرحلة الأولى من 8 ولغاية 24 أبريل وستركّز على تقديم تركيبات فنية كفيلة بترك انطباع مدوٍ في النفوس. وسوف تشكّل الأزهار عنصراً طبيعياً طاغياً ضمن تركيبات ثلاثية الأبعاد. فلا يختلف اثنان على روعتها ورائحتها التي تملأ أي غرفة، وهذه استعارة تصف الإنجاز الذي نعمل جاهدين على تحقيقه. وسوف تكون الألوان زاهيةً وستتزاوج مع القوامات والألوان المتباينة، تجسيداً لفكرة أنّ الأزهار سوف تذبل تدريجياً مع مرور الوقت، في محاولة لتسليط الضوء على الرسالة الأساسية ألا وهي إعادة الأرض إلى حالتها السابقة - وهذه استعارة أخرى تصف حجم الدمار الذي تسبّبنا به. علاوةً على ذلك، سوف تشكّل أجهزة تلفزيون تعود إلى السبعينيات والثمانينيات عنصراً بارزاً في هذه المرحلة، حيث سيتمّ استخدام شاشات خضراء لعرض الصور، بالإضافة إلى مقاطع فيديو قصيرة تستعرض الضرر البيئي العالمي. كما أنّ التركيبة الفنّية سوف تكتنف لمسات ناعمة من ألوان العلمَين الفلسطيني والأوكراني.

أمّا المرحلة الثانية التي سوف تجري من 26 أبريل ولغاية 10 مايو، فسوف تقدّم تركيبات فنيةً تفاعليةً تؤكّد التزام العلامة بمبدأ الاستدامة الذي ينتهجه بيت الممزر. وسوف يشارك طلّاب استوديو مواهب في هذا المشروع، إذ سيتمّ تعليق رسوماتهم ولوحاتهم للأزهار في صالة العرض. وهنا لا بدّ من التنويه بأنّه سوف يتمّ تقديم الأزهار إلى بيت الممزر واستوديو مواهب للتعاون في ورشة عمل يتمّ من خلالها استخدام الأزهار بأسلوب فنّي مميّز. ويرمز ذلك إلى التأثير الملموس الذي نتركه فيما نبني مجتمعاً فنّياً قائماً على التعاون. كذلك، سوف يتمّ عرض أعمال الطلّاب على بطاقات الدعوة إلى المعرض.

حقّقت علامة ذا جڤنج موڤمنت تطوراً بارزاً خلال فترة وجيزة لتصبح علامة مرموقة. وإذا بها تواصل مبادرتها الخيرية عبر التبرّع بـ 15 درهماً إماراتياً إلى دبي العطاء وهارموني هاوس الهند لقاء كلّ قطعة يتم بيعها. ففي العام الماضي، تخطّت تبرّعات العلامة 3.67 مليون درهم إماراتي، إلاّ أنها تتطلّع إلى تخطّي 11 مليون درهم إماراتي بحلول نهاية عام 2022. وبما أنّ الشفافية تتصدّر أولويات ذا جڤنج موڤمنت، يحمل كلّ منتج رمزاً جديداً للاستجابة السريعة يستعرض كلّ ما يحصل في الكواليس، بدءاً من تصنيع الأقمشة وصولاً إلى استقدامها من مصادر مستدامة في مجموعتها الأخيرة. وبمجرّد مسحه، سوف تظهر صفحة ترد فيها تفاصيل حول مفهوم الاستدامة والمجموعات الخاصة بالعلامة، وهي قيم تتماشى مع نمط حياة الجيل المعاصر.



المصدر: theqode