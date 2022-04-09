لينسكارت تطلق باقةً من العروض المميزة بمناسبة شهر رمضان المبارك

كشفت لينسكارت، أكبر مصنّع وبائع تجزئة متعدد القنوات للنظارات عالية الجودة والعصرية في آسيا، عن إطلاق حملة "تألق بمظهر جديد" احتفاءً بشهر رمضان المبارك، من خلال مجموعةٍ حصرية من النظارات وباقةٍ من العروض الاستثنائية عبر الموقع الإلكترونية وفي منافذ البيع الخاصة بالعلامة طيلة أيام الشهر الفضيل.

وتنطلق العروض اعتباراً من 7 أبريل، حيث سيستنى للعملاء الاطلاع على مجموعة لينسكارت الحصرية والمستوحاة من أجواء الشهر الفضيل. وتضم التشكيلة أكثر من 200 تصميم بأحجام مختلفة مع مزايا مخصصة مثل وسادات الأنف غير القابلة للانزلاق والجسور القابلة للتعديل، كما تأتي بألوان الأخضر والأبيض انسجاماً مع شهر رمضان الكريم.

وتتيح العروض للعملاء فرصة شراء نظارات شمسية بسعر 99 درهم إماراتي، ونظارات مع عدسات واقية ومضادة للوهج بسعر 199 درهم إماراتي من ضمن خيارات واسعة، بالإضافة إلى باقةٍ مميزة من العدسات التي تلبي جميع الاحتياجات، مثل عدسات بلو وبروجريسيف وغيرها. وتتوفر المجموعة حصرياً عبر الإنترنت أو في منفذي العلامة العصريين، فنسنت تشيس ولينسكارت إير. وتوفر لينسكارت خدمة توصيل مجانية لعملائها في دبي وأبوظبي والشارقة، مما يجعل منها المزود المثالي للهدايا في موسم الأعياد.

وتتيح لينسكارات لعملائها الحصول على عضوية ذهبية في المتجر من خلال برنامج الولاء الخاص بها مقابل 100 درهم إماراتي سنوياً. ويوفر البرنامج للعملاء فرصة الاستفادة من عرض شراء قطعتين بسعر قطعة واحدة على المجموعة الكاملة للعلامة التجارية من النظارات والنظارات الشمسية، بالإضافة إلى خدمات الضمان طويل الأمد والاستبدال والارجاع غير المحدود وغيرها الكثير.

ومن المقرر لينسكارات الفعالية الرقمية #لينس_مومنتس، التي تعرض قطعاً فريدة من المجموعة طيلة أيام شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مجموعةٍ من مشاهير التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء المنطقة.

ويذكر أن الشركة دخلت سوق الشرق الأوسط في العام الماضي من خلال افتتاح متجرها الرئيسي في دبي فستيفال سيتي مول قبل أن تطلق منافذها في برجمان مول وأول متجر مادي لها في دلما مول بأبوظبي، كما تخطط لافتتاح متجرٍ في ابن بطوطة مول قريباً.



المصدر: actionprgroup