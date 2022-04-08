نمي تجربة السبا المنزلي مع منتجات العناية بالوجه SparkLing DIY Home Facial Kit من LING New York

يستحق كل شخص بشرة جميلة ومتألقة تشعره بالثقة بنفسه. بينما قد تكون علاجات الوجه الاحترافية طريقة رائعة لتدللي نفسك وتغذي بشرتك، ليس مستحيلاً الوصول إلى بشرة بلا عيوب وأنت في منزلك مع منتجات العناية بالوجه SparkLing Home Facial Kit من LING New York (450 درهماً إماراتياً).

أطلقت أخصائية العناية بالوجه المشهورة Ling Chan منتجات العناية بالوجه SparkLing DIY Home Facial Kit لتحصلي على تلك النتائج الخيالية التي تتوصل إليها في مدينة نيويورك وأنت مرتاحة في منزلك. تصنع أنظمة العناية بالوجه الخاصة من LING والمكونات المميزة علاجاً بالأكسجين من خطوتين لطيفاً ولكنه فعال للتقشير الفوري وإعادة الشباب لبشرتك وأنت منزلك. تكون النتيجة فوراً بشرة نظيفة، ومشرقة وأكثر شباباً.

تعليمات الاستخدام:

الخطوة 1: القطعة القطنية للتقشير الفوري وإزالة السموم

إنها قطعة قطنية ناعمة، منقوشة، غير مسببة للحساسية لتقشير خلايا الجلد الميتة برقة والشوائب التي تسد المسام. تتكون تركيبة LING الخاصة للتقشير من إنزيمات البابايا والأناناس مع 2% حمض الجليكوليك لتحليل الدهون الزائدة، وتنعيم ملمس البشرة والكشف عن البشرة المتألقة. دلكي القطعة القطينة برفق على وجهك النظيف بالكامل لمدة 2-3 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء وجففيه.

الخطوة 2: قناع الأكسجين للإشراقة الفورية وإعادة الشباب

تقنية كاربوكسي الموجودة في هذا القناع تعزز فوراً إشراقة البشرة، بينما يساعد الأكسجين على تفتيح البشرة وإعادة شبابها. يحتوي أيضاً على ماء الورد الذي يعمل كمضاد أكسدة قوي، والإيلاستين، والكولاجين لزيادة تماسك البشرة، وحمض الهيالورونيك لتوفير ترطيب يدوم طويلاً. اضغطي على عبوة الجل وضعيه مباشرة على بشرتك النظيفة. اتركي القناع من 10-15 دقيقة أو حتى توقف الرغوة ثم امسحيه بقماشة واشطفي وجهك بماء دافئ. استخدميه مرة في الأسبوع أو كلما دعت الحاجة.



المصدر: tishtash