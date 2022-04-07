آخر صيحات الموضة العالمية مع خبراء تجميل الشعر لورانس ورامي وخبير المكياج العالمي بوبا

لا تتخلى حواء عن جمالها والإهتمام بنفسها أبداً، الشعر والمكياج من أكثر الكلمات التي نرددها في حياتنا اليومية ويعجبنا الحديث عنها، لا يختلف إثنان على أنها أحد الأمور الهامة التي تبحث عنها السيدات باستمرار وتتطلع إلى كل ما هو جديد وعصري فيها، فموضة الشعر والمكياج من أكثر الأمور التي تُشغل بال الكثير ِمنا، سواء كان لوك سهرة أو عمل أو خروجات يومية.

ما بين الجرأة والبراءة والكلاسيكية، وحتى الجنون، يسعى خبراء التجميل لورانس ورامي وبوبا لتقديم أجمل وآخر صيحات الموضة العالمية في الشعر والمكياج المستوحاة من التسعينات بإسلوب متجدد والتي تناسب مع كل سيدة حسب شكل وجهها وملامحها ولون بشرتها وذلك من خلال التعاون بينهما الذي أعلن عنه مؤخراً بحضور الفنانة العراقية رحمة رياض عدد من مشاهير السوشيال وإشراف المخرج الفني شريف ترحيني مع إطلاق أول فيديو يصدر اخر لوكات وصيحات الشعر والمكياج.

اطلعي على أهم تسريحات الشعر ولوكات المكياج من مصففي الشعر لورانس ورامي وخبير التجميل بوبا:

تسريحة الشعر الأفرو ومكياج جريء باللون الأصفر وشفاه بنية:

انتشرت تسريحة الأفرو بشكل كبير في التسعينات خاصة بعد اعتماها من قِبل الكثير من النجمات في ذلك الوقت، ولهذا اللوك اختار مصففي الشعر لورانس ورامي الأفرو وهي عبارة عن تسريحة شعر مجعد مستوحاة من الطابع الأفريقي، حيث تم تسريح الشعر وتجعيده بشكل كروي حول الرأس وشده من جانبي الرأس للتركيز على الشعر في منتصف الرأس.

لهذه التسريحة المميزة يلزمها مكياج جريء أيضاً، فقد قام خبير التجميل بوبا بتطبيق ظلال عيون أصفر مميز على الجفن العلوي واستخدام آيلاينر برتقالي بشكل كت كريس cut crease وفوقه آيلاينر أصفر ليتناسب مع شكل العين وطبعاً المسكارا على الرموش العلوية والسفلية لتكبير العيون ومنحها مظهراً ملفتاً للنظر بالإضافة إلى استخدام الفاونديشن مع عمل كونتور كامل الوجه والتركيز على الوجنتين لإبراز هذه المنطقة وتحديدها، ولا يمكننا أن ننسى أحمر الشفاه البني بلونه الصارخ الي لا يمكن أن يكمل اللوك إلا بتطبيقه.

تسريحة الشعر المالس الرطب المنسدل ومكياج سموكي بالألوان الترابية:

لعاشقات البساطة والأناقة في وقتٍ واحد، يمكنك اعتماد تسريحة الشعر المالس المنسدل على الظهر لأمسية مميزة مع الأصدقاء، الزوج أو العائلة وإطلالة مفعمة بالأنوثة والحيوية كما يعتبرها خبراء الشعر رامي ولورانس، ولهذا اللوك يمكنك تطبيق مكياج السموكي الرائع بألوانه الترابية الهادئة والتركيز على العيون بشكل خاص، وذلك من خلال استخدام تداخلات الألوان في ظلال الجفون، واستخدام الكحل والآيلاينر للحصول على رسمة العين الكاملة.

حيث يطبّق المكياج السموكي للسهرات والمناسبات الخاصة، وفي حالات تطبيقه لإطلالة نهارية، يُخفّف قدر الإمكان ويتمّ اختيار ألوان أكثر هدوءاً.

ويفي خفيف للشعر الطويل ومكياج صارخ باللون الأخضر:

من أجمل إطلالات المكياج العصرية هي تلك التي تشمل ظلال العيون الأخضر، سواء برسم الآيلاينر المسحوب كما هو أو بدمج ظلال العيون معه. يمكنك اعتماد هذه الفكرة إذا كنت من محبات ظلال العيون بشكل عام أو إذا كنت تريدين تجربة شيء عصري جديد ومختلف بحسب رأي مصففي الشعر المميزين رامي ولورانس، فلا غنى عن الإطلالات المزينة بدرجات الأخضر الصارخة والبراقة، وبالأخص لعاشقات المكياج الملون بشكل عام.

وللشعر اخترنا لك تسريحة الويفي للشعر الطويل، حيث تتوق جميع الفتيات للحصول على شعر جذاب وكثيف، قومي بتمويج شعرك من الأعلى للأسفل ليجعل شعرك حيوياً بفعل التموجات، إنها تسريحة ناعمة وأنثوية ومتعددة الاستخدامات وتليق بالكثيرات وتتوافق مع أشكال الوجه المختلفة.

وأيضا ابرز لوكات المكياج من خبير التجميل العالمي بوبا ومن المعروف عن بوبا عمله المتقن، وتعليم فن المكياج من خلال دروس ودورات تدريبة ؛ كما ويعمل رامي ولورانس على إبراز العديد من صيحات قصات وألوان الشعرو الستايلات ويتم اختيارهم دائما الأوائل في صناعة التجميل.

المصدر: thinksmart