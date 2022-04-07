بيرلوتي تسدل الستار عن حذاء Eden

استُمدّ موديل Eden من الأجواء الباعثة على الهدوء على الشاطئ تحت أشعّة الشمس، فتمّ تصميمه ليكون مميّزاً ومريحاً في الوقت عينه، مع لمسة بسيطة ورائعة تمنحه شكلاً أنيقاً وصيفياً.

تُساهم الخطوط الأنيقة والواضحة في هذا الحذاء في إبراز مواده المميّزة، إذ أنّه مصنوع من الجلد الناعم للغاية والمحبّب بتأثير طبيعي، فضلاً عن كونه خفيفاً جدّاً ومريحاً ومتيناً، فيسمح بتنفّس البشرة ويعانق تقوّسات القدم ليناسبها بشكل كامل. تمّ تصميم الحذاء من قطعة جلد واحدة بأسلوب تشتهر به العلامة، وتزيينه بصفّ واحد من الدرزات المميّزة لراحة فائقة، كما يتمتّع بنعل خارجي مطاطي بلون عاجي شبه شفاف يظهر عليه شعار بيرلوتي ورقم 1895، ممّا يعززّ طابعه الكاجوال.

يزخر الحذاء بتفاصيل بسيطة وغنيّة في آنٍ معاً، لاسيّما أنّ خلفيّة أعلى نعله مصمّمة من عنصر واحد وفريد، كما أنّ الدرزات اليدويّة الموجودة على خلفيّته تجسّد الخبرة الحرفية الكبيرة لصانعي الأحذية المحترفين. صُنع اللسان المبطّن من مواد عضوية كما تمّ تزيينه بطلاء زنجار بلون Cacao Intenso. علاوة على ذلك، يأتي الحذاء بنعل داخلي مبطّن بطبقة من جلد نابا لضمان أعلى درجات الراحة.

يتوفّر حذاء Eden في أربعة موديلات، اثنان منهما بأشرطة وآخران سهلا الانتعال من دون شريط:

تمّ تصميم حذاء Eden Scritto بأشرطة من جلد Oxford الأبيض مع خمس عروات. تمّ نقش هذا الموديل بتصميم سكريتو بشكل غير متوازٍ، فتتمتّع الفردة اليسرى بنقشة سكريتو عادية، أمّا اليمنى فتزدان بنقشة Scritto Crest.

من جهته يُعنى حذاء Eden Scritto سهل الانتعال من دون أشرطة بالراحة بشكل أساسي، ويزدان بنقشة سكريتو غير متوازية، كما يأتي باللونين الكحلي والأبيض.

أمّا موديل Eden Plain بأشرطة ذي الخطوط الواضحة والخالي من البهرجة، فيُصنع من الجلد الكحلي الداكن ولا يحمل أي تفصيل تزييني سوى حرف B المطرّز عند الجزء العلوي منه.

أصبح حذاء Eden من بيرلوتي متوفّراً حول العالم في متاجر العلامة.



المصدر: theqode