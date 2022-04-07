علامة Aerie تطلق برنامجها قدوة النساء في الشرق الأوسط

تقدّم علامة الأزياء النسائية Aerie التابعة لشركة American Eagle برنامجها الأول قدوة النساء في المنطقة. ترتكز العلامة على قيمها التي تتمثّل بالقوة والإيجابية والأصالة، فتعمل على توسيع نطاق مهمتها وقاعدة عملائها عبر الاستعانة بشخصيات جديدة مؤثرة تبعث على الإيجابية، فستستضيف في برنامجها آسيا وهديل مرعي ولُجينة صلاح.

اختارت العلامة مجموعة من النساء اللواتي يُحتذى بهنّ بناءً على أصواتهنّ المؤثرة وقصصهنّ الفريدة ونجاحاتهنّ الملهمة، وسيساعدنَ في تعزيز مهمة Aerie لتمكين الجميع من حبّ ذاتهم الحقيقي.

آسيا: مالكة شركة ومؤثّرة وأمّ واثقة من نفسها، تستخدم منصّتها لتعرض أسلوبها المميز، وتسلّط الضوء كذلك على القضايا المهمّة التي تواجهها المرأة في الشرق الأوسط. تتحدّى آسيا القوالب النمطيّة المتمحورة حول الجندر وتنسف جميع توقّعات المجتمع من حولها، إذ تقوم بتمكين النساء وتشجّعهنّ على مساعدة غيرهنّ. لا تكترث هذه المؤثّرة بأن تكون إنسانة كاملة، بل تحقّق التوازن لتتمكن من تأدية المهام المختلفة التي تضطلع بها.

"كلّ سنة، آمل أن أتحدّى نفسي بوضع مهمّة جديدة أو شغف جديد نُصب عينَي. أنا متحمّسة للغاية لأعلن أنني أصبحت قدوة نساء #AerieREALMENA رسمياً مع علامة @aeriemena المتميّزة! أتطلّع إلى بناء مجتمع متكامل من النساء الممكّنات ولأتعلّم معكنّ ومنكنّ أموراً جديدة ومهمّة." آسيا

هديل: ممثّلة كوميدية تشقّ طريقها بنفسها في مجال يغلب عليه العنصر الرجالي، لذا بدأت بتثبيت مكانتها في عالم الكوميديا عبر منصّتها على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر عليها محتوى ساخر. تتمتّع هديل بأخلاقيات عالية وقدرة كبيرة على المثابرة في العمل، ممّا ساعدها في الحفاظ على نجاحها الذي حقّقته عبر عدد من المنصّات وفي مجموعة كبيرة من الدول. كذلك، تدافع عن النساء اللواتي يعانينَ من الوزن الزائد فتسلّط الضوء على الجمال الشرق أوسطي بغضّ النظر عن المقاسات.

"إنّه لشرف كبير لي أن أنضمّ إلى عائلة @aeriemena كقدوة نساء #AeireREALMENA، لأساعد في التوعية على أهمية تقبّل الجسم والتعامل معه بإيجابية." هديل

لُجينة: تدافع هذه المؤثرة عن أنواع البشرة وتعنى بالبهاق، وتُعرف على أنّها إحدى أهمّ الأصوات التي تصدح في هذا المجال. تتخلّى لُجبنة عن قواعد الجمال التقليدية وتُظهر بشرتها بكلّ ثقة، كما تشجّع الآخرين على الاقتداء بها.

"أشعر بالامتنان لانضمامي إلى فريق @aeriemena بصفتي قدوة نساء #AerieREALMENA وأرغب من هذا الموقع في تعليم الأجيال الجديدة أهمية حبّ الذات وتقبّلها واعتبار جميع أنواع الأجسام والبشرة طبيعية، لنتمكّن من تقبّل الآخرين من دون السعي إلى تغييرهم... ولا يتطلّب ذلك سوى أن نجد هدفنا في الحياة بدلاً من السعي إلى تحقيق الشهرة." لُجينة

تتمثل مهمة علامة Aerie بتشجيع الناس على حبّ الذات وعلى إطلاق العنان لنفسهم. وقد انطلقت العلامة بهذه المهمة مع إطلاق أول حملة AerieREAL# عام 2014، حيث قطعت وعداً جريئاً يقضي بالتوقّف عن تنقيح الصور التي تنشرها. ومنذ ذلك الحين، تطوّرت حملة AerieREAL# لتصبح حركة اجتماعية رائدة نسفت الأفكار الراسخة عن الجمال في مجال الأزياء، ودعمت النساء في جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز حب الذات وتقبّل الجسم والشمولية والتنوّع.



المصدر: theqode