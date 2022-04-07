مون بلانتطرح تشكيلة جديدة بأشكال جديدة مُلفتة جميعها بجلود أكثر نعومة

كتعبير بديل لتشكيلة المنتجات الجلدية المميزة من "مون بلان"، تم تصنيع "مايسترشتوك سيليكشن سوفت" من جلود جديدة أكثر نعومة، وبأشكال ووظائف تعكس أنماط حياة جيل جديد يبحث عن جوانب الراحة أثناء التنقل، وعن الاستخدامات المتنوعة للقطع متعددة الوظائف.

وتختلف التشكيلة عن مجموعة "مايسترشتوك" الرئيسية للدار، وذلك في أن العناصر الوظيفية مثل الجيوب وحلول التخزين قد تم نقلها إلى خارج كل قطعة، بدلاً من أن تظل مخفية في الداخل، إلى جانب استخدام جلود جديدة أكثر نعومة.

ويقول ماركو توماسيتا، المدير الفني في "مون بلان: "تركز هذه التشكيلة في المقام الأول على إنشاء تجربة عملية سلسة لعملاء مون بلان الأصغر سناً، مما يمنحهم وصولاً أسهل إلى ما يحتاجون إليه خارج كل حقيبة. وتمتاز الأشكال بأنها حديثة ومُلفتة، إلى جانب الجلد الناعم غير اللامع مما يعزز الشكل والمظهر، دون أن تفقد القطع شكلها".

وتم تصميم القطعة الرئيسية الأبرز في التشكيلة، وهي شنطة 24/7، مع التركيز على جوانب التنوع. وبتصميم هجين يجمع بين حقيبة اليد، وحقيبة المستندات، وحقيبة الدوفل، يمكن حملها كحقيبة أو ارتداؤها كشنطة للظهر مع الكثير من الخيارات للتخزين الخارجي. وتشمل القطع الجلدية المتوسطة حقيبة ملفات وشنطة بحزام للكتف وحافظة، وهي أشكال مدمجة مريحة تم ابتكارها لتتناسب مع المغامرات اليومية. وتمتاز المنتجات الجلدية الصغيرة في التشكيلة – محفظة نقود وحافظة مفاتيح - بحزام جلدي قابل للإزالة، بحيث يمكن تثبيتها بأمان في الحقيبة. ويمكن أيضاً استخدام الحزام نفسه كميدالية للمفاتيح.

وتتوافق التفاصيل الأنيقة عبر التشكيلة مع رموز تصميم منتجات "مايسترشتوك"، مع إشارات إلى إبداع الدار الأيقوني - أداة الكتابة "مايسترشتوك". وتتم الإشارة إلى لغة سن الأقلام في التفاصيل الجلدية على الحقائب نفسها، بالإضافة إلى شريط السحّاب الجلدي على شكل سن الأقلام. وتشهد التشكيلة تقديم شعار "مون بلان" بحجم أكبر، مستوحى من تشكيلة أدوات الكتابة "مون بلان هيريتيج".

وتقدم "مايسترشتوك سيليكشن سوفت" لمسات الأناقة والوظائف العملية العفوية لمن هم في المسار السريع، مع إشارة إلى تراث الحرفية التي تمثل القلب النابض لمنتجات "مون بلان" الجلدية.

تتوفر تشكيلة "مايسترشتوك سيليكشن سوفت" ابتداءً من شهر أبريل 2022 لدى محلات "مون بلان" حول العالم وعلى شبكة الإنترنت.



المصدر: mojo-me