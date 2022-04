تسوقي أفضل 10 إطلالات رمضانية لائقة للمرأة على NEXT ONLINE

يقدم متجر NEXT Online خلال شهر رمضان الكريم هذا العام مجموعة أنيقة ومميزة وعالية الجودة من الملابس اللائقة التي تلائم مختلف المناسبات – سواء لاستضافة موائد الإفطار في المنزل، أو حضور أمسية للسحور مع العائلة والأصدقاء.

وبتوافرها حصرياً على NEXT Online، اكتشفي الفساتين والسراويل والبلوزات العصرية والأنيقة للمرأة، دون المساومة على جوانب الراحة. اطلعي على الإطلالات الكاجوال الخفيفة اليومية، والفساتين الجاهزة لمختلف المناسبات، وحتى ملابس النوم المريحة، فسوف تجدين لدى NEXT كل ما تحتاجين إليه خلال هذا الشهر الكريم.

وكونها وجهة لا غنى عنها لكل أفراد العائلة في شهر رمضان هذا العام، فإن تشكيلة NEXT اللازمة على بعد نقرة واحدة، مع خدمة لا تُضاهى، وأناقة مضمونة، وجودة استثنائية، وقيمة مالية كبيرة. إن العروض المميزة لجميع أفراد العائلة ستضمن الحفاظ على خزانة ملابسك مليئة بالتصاميم الرائعة والمتجددة طوال الشهر الكريم.

ماركة NEXT ONLINE

تعتبر NEXT ماركة بريطانية مفضّلة بأسعار مناسبة، وهي منصة التجزئة الإلكترونية رقم واحد للملابس في البلاد لجميع أفراد العائلة. وتقدم مجموعة واسعة من الملابس التي تمتاز بجودة استثنائية وقيمة مالية كبيرة للمرأة والرجل والأطفال، فضلاً عن المستلزمات المنزلية الحديثة.

وفي 2016، أطلقت NEXT متاجرها الإلكترونية على شبكة الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي. واليوم، تتمتع NEXT بحضور قوي على الشبكة في أكثر من 72 دولة، حيث تبيع مجموعاتها الخاصة بعلامتها التجارية، وأيضاً أكثر من 700 من الماركات الأخرى. ويتم تصميم جميع مجموعات NEXT على يد فريق التصميم داخل الشركة، حتى الطبعات التي تزيّن ملابسها. ولهذا السبب، تضمن NEXT لزبائنها أسلوباً رائعاً وجودة عالية، وقيمة كبيرة مع لمسات معاصرة تواكب اتجاهات الموضة.

وتمتاز مواقعها الإقليمية المخصصة بأنها مناسبة جداً للأسواق المحلية. ولا يضطر المتسوقون أيضاً للانتظار طويلاً للحصول على مشترياتهم، إذ يمكن توقع توصيل طلبات الشراء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في غضون 4 أيام عمل، مع توصيل مجاني لطلبات الشراء التي تزيد عن 120 درهم/ 120 ريال.



المصدر: mojo-me