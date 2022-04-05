أفضل أدوات التجميل الطبيعيّة لشد الوجه من ’سكن جيم‘ متوفّرة الآن في الشرق الأوسط

أصبحت أدوات التجميل من سكن جيم محبوبة لدى أكبر المشاهير أمثال كايلي جينر وهايلي بيبر وفانيسا هادجنز، وتشتهرُ سكن جيم بكونها ماركة تُرّوج لأدوات تجميل مُبتكرة وذكيّة ذات مزايا مُشابهة لعمليات التجميل، ولكن من دون اللجوء إلى تدخلٍّ جراحي، إذ تُمكّنُك هذه الأدوات من إتّباع الروتين اليومي المثالي للعناية بالبشرة.

وقد أصبحت مُنتجات سكن جيم مُتوفّرة الآن لدى متاجر سيفورا بالشرق الأوسط. وتتميّز هذه الماركة، التي تمّ إنشاؤها بولاية لوس أنجلوس الأمريكيّة، بكونها تستوحي أفكارها من أساليب التجميل القديمة من أجل توفير حلول سريعة وفعّالة وطبيعيّة وذات نتائج فوريّة لشدّ الوجه.

قومي بإبراز كلّ تقاسيم ومُنحنيات وجهك بفضل أدوات التجميل المُميّزة من سكن جيم مثل رولر الوجه التي تعملُ على تحفيز عضلات الوجه وتُمكِّنُك من التقدّم في العمر برشاقة ومن دون اللجوء إلى استعمال الحقن أو الأجهزة غالية الثمن.

وتمّ إنشاء هذه العلامة التجارية من قبل الأوكرانية كارينا سولزر، التي تنحدرُ من عائلة مُتكوّنة من أخصائيي التجميل.

وتسمحُ سكن جيم لكُلّ السيّدات بأخذ زمام الأمور والاستفادة من كلّ أدوات تجميل الوجه المُبتكرة من أجل الحصول على بشرة نضرة ومشرقة.

وتُناسب أدوات Skin Gym جميع أنواع البشرة. وهي ليست أدوات تجميل للوجه فحسب، بل تُعتبرُ أيضا أداة مُمتازة للاسترخاء وتهدئة الأعصاب.

فهي أداة مُتعدّدة الاستعمالات، إذ تُساعدُكِ على بدء يومكِ بالطريقة الصحيحة والاسترخاء بعد عناء يومٍ طويل، عبر تدليكها للوجه ومُساهمتها في التقليص من الانتفاخ ومُساعدتها على التصريف اللمفاوي.

وتُمثّلُ أدوات سكن جيم إضافة رائعة للنساء اللواتي يتّبعنَ أسلوب حياة نشط، فهي تُمكّنُهم من اكتشاف طُرقٍ جديدة للحفاظ على العافية.

ويُعتبرُ البيوتي ليفتر فابرايتنغ تي بار " Beauty Lifter Vibrating T-bar" أحد مُنتجاتهم الأكثر مبيعاً، إذ تمُ تزويده بتكنولوجيا الاهتزازات الصوتيّة، التي تولّد الاهتزازات التي من دورها أن تجعل بشرتك جميلة وبرّاقة، فبإمكانها التخلّص من التورّم تحت العينين، كما تُساعد على تحسين شكل الفك.

وتقوم هذه الأداة المُميّزة بمُحاكاة المفعول الحقيقي لجلسة تدليكٍ مُحترف، فهي تساهمُ في صقل وتحديد وإراحة الوجه بواسطة تكنولوجيا الاهتزازات الصوتيّة التي ستمنحُكِ بشرة خلاّبة.

كما تتضمّنُ تشكيلة سكن جيم بالشرق الأوسط الأداة الأكثر شهرة، وهي روز كوارتز جايد فيبراتينج ليفت آند كونتور بيوتي رولر " Rose Quartz & Jade Vibrating Lift & Contour Beauty Roller" التي صُمّمت من أجل إعطائك إطلالة مُشرقة.

وتشملُ تشكيلة سكن جيم أيضا ناحت الوجه " Skin Gym Face Sculptor"والتي تُحاكي مفعول تدليك الوجه المُقدّم من قبل أخصائيي التجميل والتي ستمنحُك إطلالة بهيّة ومُتألقة.

وتحتوي هذه التشكيلة أيضا على كليو بيان ستون جوان شا " Cleo Gua Sha" الذي يُستعملُ لتدليك الوجه والرقبة من أجل تصريف السوائل اللمفاويّة وطرد السموم، بالإضافة إلى سكن جيم رولر الوجه جولدي " Skin Gym Goldie Face Roller" التي تُساعد على إنعاش الوجه وإضفاء طلّة براقة لبشرتك.

الأسعار تبدأ من 139 درهم إمارتي وما فوق.

وتتوفر هذه التشكيلة في متاجر سيفورا بالشرق الأوسط وعلى الموقع الإلكتروني www.sephora.ae

المصدر: tishtash