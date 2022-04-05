علامتا RIMOWA وPORSCHE..ابتكار حقيبة محدودة الإصدار تعكس إرثهما العريق وتصميمهما الألماني المتميّز

تحتلّ علامة RIMOWA مكان الصدارة في عالم التصميم والابتكار الألماني منذ عام 1898. والآن تفتخر علامة RIMOWA بالإعلان عن طرح حقيبة Hand-Carry Case Pepita ضمن مجموعة RIMOWA x Porsche، والتي تعكس الخبرة الاستثنائية التي تتباهى بها الشركتان الألمانيّتان العريقتان.

فلطالما عُرِفَت علامتا RIMOWA وPorsche بسعيهما الدؤوب لتحقيق الكمال، بحيث تضعان التصميم العملي، والابتكار التقني والأداء العالي في صدارة أولوياتهما، مع الحفاظ على إرثهما الثقافي الغنيّ.

وإذا بحقيبة Hand-Carry Case Pepita محدودة الإصدار ضمن مجموعة RIMOWA x Porsche تحتفي بهذين الإرثَين العظيمَين، وتخلّد أشهر عناصر التصميم لدى العلامتَين.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ حقيبة Hand-Carry Case Pepita ضمن مجموعة RIMOWA x Porsche، مصنوعة في مدينة كولونيا الألمانية بحرفية لامتناهية باستخدام الألمنيوم المخدّد الذي بات بصمة علامة RIMOWA، وتتسم بتصميم مستوحى من الجيل الأول من سيارات Porsche 911.

يمكن وضعها في صندوق حقيبة سيارة Porsche خلال رحلات عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بفضل تصميمها العملي الخالي من العجلات، مع أقفال معتمدة لدى إدارة أمن النقل ومسكة من الألمنيوم اللامع.

والجدير ذكره أنّ علامة RIMOWA قد استمدّت إلهامها من سيارة Porsche 911 من الجيل الأول لابتكار اللغة البصرية لحقيبة Hand-Carry Case المصنوعة من الألمنيوم.

فقد أبصرت السيارة النور عام 1963 تحت اسم "Porsche 901" وأصبحت منذ ذلك الحين واحداً من أشهر الطرازات من ناحية مبيعات السيارات التجارية، لا بل أيضاً سيارات السباقات والحلبات.

ازدانت الحقيبة بتفاصيل فائقة اللمعان احتفاءً بالتأثير الفضّي العاكس للضوء لسيارة Porsche 911 من الجيل الأول، وتتميّز بأحزمة من الجلد الأسود مثبّتة بحوامل مصقولة على شكل الشعار بما يعكس أحزمة غطاء المحرّك التقليدية، بالإضافة إلى شعار أصلي لعلامة Porsche يزيّن الجانب الأمامي من الحقيبة.

وقد تمّ تزويد الجانب الداخلي من الحقيبة بجيب على شكل حرف U مع سحّاب وبحزام X يحاكي حزام الأمان للحفاظ على أغراضك بأمان أثناء التنقّل.

فقماش بيبيتا المزيّن بنقشة المربّعات، ولمسات الجلد الأسود، وشعار Porsche المطبوع، بالإضافة إلى شارة تعليمات صفراء مماثلة لتلك الموجودة في صندوق سيارة Porsche، كلّها عناصر تكمّل السمات الجمالية المستوحاة من موديل 911.

وفي هذه المناسبة، صرّحت إميلي دو فيتيس، رئيسة قسم التسويق لدى RIMOWA، قائلةً:

"يسرّنا أن يجمع هذا التعاون التاريخي بين علامتَين ألمانيّتَين عريقتَين". ومن جهته، صرّح روبرت أدير، رئيس قسم التسويق لدى شركة Porsche، قائلاً: "تحتفي هذه الشراكة بالتصميم الألماني منقطع النظير، بما أنّ كلتا العلامتين استثمرتا خبرتهما الواسعة في قطعة فريدة من نوعها".

وأضاف قائلاً:

"منذ البداية، لم يكن التعاون مع علامة RIMOWA بالأمر الغريب لكلا الفريقين. وبالنسبة إليّ، تؤكّد هذه الخطوة بأنّ قيمنا تتوافق تماماً مع قيم علامة RIMOWA ونأمل أن تنال النتيجة إعجاب عشّاق العلامتَين".

تتوفّر هذه المجموعة المشتركة المتميزة بكميات محدودة جداً، تقتصر على 991 نسخة مرقّمة، ممّا يجعل منها قطعةً مثاليةً لهواة جمع القطع النادرة وعشّاق التصاميم الفريدة على حد سواء.

والجدير ذكره أيضاً أنّ هذه الحقيبة الحصرية تأتي بالاقتران مع مجموعة ملصقات RIMOWA x Porsche Pepita، وهي عبارة عن ثلاثة ملصقات سوف يتمّ طرحها للبيع على حدة.

واعتباراً من 21 أبريل، سوف تتوفّر كلّ من حقيبة Hand-Carry Case Pepita ضمن مجموعة RIMOWA x Porsche (سعر التجزئة المقترح: 2,250 يورو) ومجموعة ملصقات RIMOWA x Porsche (سعر التجزئة المقترح: 30 يورو) في متاجر محدّد لعلامة RIMOWA حول العالم وعبر الإنترنت على موقع RIMOWA.com.

علاوةً على ذلك، سوف تتوفّر حقيبة Hand-Carry Case Pepita ضمن مجموعة RIMOWA x Porsche، عبر الشبكة العالمية لوكلاء بيع Porsche وعلى موقع shop.porsche.com.

المصدر: theqode