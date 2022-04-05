الرصاصي للعطور تقدّم تشكيلةً مميزة بمناسبة شهر رمضان المبارك

كشفت الرصاصي للعطور، العلامة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال صناعة العطور، عن إطلاق صندوق هدايا مخصص إلى جانب تشكيلةٍ فريدة من المنتجات تتضمن العطور ومستحضرات تعطير المنازل والزيوت والبخور والعود المعطّر المنزلي احتفالاً بشهر رمضان المبارك.

وتركّز العلامة على العطور المبتكرة من مواد طبيعية وزيوت أساسية ومنتجات البخور بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات خلال هذا الشهر الكريم. ونظراً لارتباط شهر رمضان المبارك بحفاوة الضيافة والتقاليد الخاصة، يزداد الطلب فيه على العطور الخاصة والعطور المنزلية مع رغبةٍ متزايدة في اختيار المنتجات الطبيعية.

ولطالما شكّل العود وخشب العود جزءاً هاماً من ثقافة الشرق الأوسط، إذ ترتبط رائحته الجميلة والنادرة ارتباطاً وثيقاً بالتأمل والعبادة، مما يجعله مقترناً بأجواء شهر رمضان. وحرق خشب العود تقليد أساسي رائج في العالم العربي ويرمز إلى كرم وحفاوة الضيافة العربية. وتقدّم دار الرصاصي تشكيلةً من أبرز أنواع خشب العود المستوردة من مصادر موثوقة ومعتمدة من الهند وسريلانكا وإندونيسيا وكومبوديا. وتشمل أبرز تشكيلات الرصاصي التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب عليها خلال شهر رمضان، عود المكسر والموري الهندي وعود الرصاصي والعود الهندي والعود السريلانكي. ويبرز عطر خشب العود الغني الذي يدوم طويلاً كخيارٍ مثالي خلال شهر رمضان.

وتشكّل التقاليد الخاصة بالعطور امتداداً لثقافة المنطقة مما جعل كثيراً من الوافدين يعتادون تعطير المنازل باستخدام حرق العود أو العود المعطّر (رقاقات العود المغطاة بالزيوت) والبخور (غبار العود المنقوع في زيوت عطرية). وتقدم الرصاصي تشكيلةً واسعة من أنواع البخور والعود بما فيها بخور قسمات المعطّر ودخون ومعطر سمو الرصاصي ومجموعة بخور راقية الشهيرة. أما بالنسبة للعطور الشخصية، فتشمل الزيوت الطبيعية التي لا تزال مطلوبة بكثافة خلال شهر رمضان أنواعاً مختلفة من دهن العود الكلاسيكي وتتضمن دهن العود إكليل الجبل ودهن العود ملكي قديم ودهن العود قلقاشي ودهن العود كمبودي سوبر وغيرها من التوليفات العصرية, فضلاً عن مسك العود والزعفران الحريري اللذان طرحتهما الرصاصي مؤخراً من فئة الزيوت العطرية المركزة.

ويبرز سمو الرصاصي معالي كأشهر خيارات بخاخات العطور التي أطلقتها دار الرصاصي مؤخراً، وهو مزيجٌ غني ورائع يجمع بين عبق الأزهار والعنبر والعود، إلى جانب سمو الرصاصي وجاهة الذي يمنح تجربة مثاليةً وغنية بفضل المزيج الفاخر من الورود. بينما تمزج مجموعة لا يُقاوم الشهيرة بشكلٍ مثالي بين روائح العود والجلد، كما تسلّط العلامة الضوء على مجموعتي جنون وهوس للرجال والسيدات.

وتزامناً مع تزايد الطلب على معطّرات الجو، تبرز مجموعة همس الرصاصي كأكثر الخيارات تفضيلاً وشهرةً، وتتكون من تشكيلتي همس البرية وهمس الزهور التي تشمل كلٌ منهما ثلاث روائح عطرية مختلفة. ويتميز عطر همس البرية برائحةٍ قوية ومعطّرة تمنح أجواءً منعشة من الدفء والراحة، بينما يتألّق همس الزهور بروائح الأزهار والفواكه والتوابل ليشكّل مزيجاً مثالياً من الانتعاش والرقي.

وتدعو العلامة عشاقها إلى الاحتفال بالموسم الرمضاني مع تشكيلاتها المميزة من العطور، التي تعكس إرث العلامة الممتد على أربعة عقود من الزمن؛ حرصت الدار خلالها على مزج أرقى التوليفات العطرية كتعبيرٍ عن الثقافة العريقة لمنطقة الشرق الأوسط. وتتيح مجموعة العود الرائع من علامة الرصاصي أجمل وسيلةٍ للتعبير عن مشاعر الامتنان والمودة لأفراد العائلة والأصدقاء، أو الحصول على بعض الدلال مع أفخر أنواع العطور الراقية، وتتوفر من الرصاصي داخل المتجر وعبر الإنترنت.



المصدر: tohpr