مايسترشتوك سيليكشن جلاشير.. مذهلة كالقمم الجليدية للجبل الأبيض

يتفوق الجبل الأبيض في علوّه على أي قمة أوروبية أخرى، وهو من العجائب الطبيعية ذات الأبعاد الهائلة والجمال الطبيعي بمزيج مذهل من الأحجار والثلج والجليد. وتعتبر الجاذبية الساحرة للكتل الجليدية للجبل بمثابة مصدر الإلهام لتشكيلة "مايسترشتوك سيليكشن جلاشير"، وهي مجموعة خاصة جديدة من الحقائب والأكسسوارات الصغيرة بتصميم جليدي أزرق مميز.

وتكريماً لروح الجبل الشاهق الذي استلهمت منه الدار الراقية اسم علامتها التجارية الخاصة، تم تصنيع التشكيلة الخاصة من مواد صديقة للبيئة، مما يؤكد أهمية الحفاظ على الأنهار الجليدية والجبال في المستقبل.

ويشرح ماركو توماسيتا، المدير الفني لدار "مون بلان": "يمكن وصف هذه المجموعة الخاصة بأنها رائعة وأنيقة وجريئة بعنفوان مع قطع مصممة للعملاء الشباب الذين يبحثون عن المغامرات، كل ذلك مع احترام ما يمثله هذا الجمال الطبيعي. وفي حين أنها تأتي بالتأكيد بمظهر مختلف تماماً عن "مون بلان"، لا يزال التصميم متجذراً بقوة في الحمض النووي للعلامة التجارية، والمتمثّل في الجبال وروح الاستكشاف".

وبطباعته على النايلون أو الجلد، يعطي التصميم الجليدي المميز انطباعاً بالنظر من خلال طبقات الجليد إلى أعماقه الزرقاء العميقة. ويقترن التصميم بآلية غلق بالضغط كتلك المستخدمة في عالم التسلق وصعود الجبال. وتعمل الجيوب الخارجية العملية وآلية الغلق على تسهيل الوصول إلى العناصر الشخصية أثناء التنقل، وتُضيف لمسة مرهفة إلى مظهر التشكيلة. وتماشياً مع رموز التصميم لمنتجات "مايسترشتوك"، يأتي سحّاب الغلق بشريط جلدي على شكل سن أقلام "مايسترشتوك".

وبتصنيعها من خيوط نايلون صديقة للبيئة تسمى ECONYL®، تعتبر شنطة الظهر الكبيرة وشنطة الظهر متوسط الحجم بمثابة رفيق مثالي خلال المغامرات مع حلول وخيارات خارجية لترتيب وتنظيم المستلزمات، في حين تم تصميم شنطة بحزام للكتف وشنطة صدر لارتدائها عبر الجسم. وتأتي شنطة صغيرة للملفات، وحافظة للمستندات، ومحفظة جيب بسحّاب وسعة 8 بطاقات ائتمانية، بتصميم الجليد المطبوع على الجلد المعالج بعملية صديقة للبيئة لتقليل استخدام المياه، ونوع من الجلد بعملية دباغة محايدة لثاني أكسيد الكربون.

وتعد المنتجات الجلدية لتشكيلة "مايسترشتوك سيليكشن جلاشير" جزءاً من تشكيلة أكبر عبر فئات المنتجات، لتشمل أدوات الكتابة، والقرطاسية، والساعات، والأكسسوارات التي سيتم طرحها في العام 2022.

تتوفر تشكيلة "مايسترشتوك سيليكشن جلاشير" ابتداءً من شهر أبريل 2022 لدى محلات "مون بلان" حول العالم وعلى شبكة الإنترنت.



المصدر: mojo-me