رد تاغ تتعاون مع ميريام فارس لإطلاق تشكيلة خاصة وحيوية لشهر رمضان المبارك

أعلنت رد تاغ، العلامة الرائدة والمتخصصة في مجال المنتجات المنزلية والأزياء العصرية بأسعار تنافسية في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق تشكيلة شهر رمضان المبارك بالتعاون مع النجمة الشهيرة ميريام فارس. وتحمل التشكيلة الجديدة لمساتٍ من أسلوب النجمة متعددة المواهب وأناقتها اللافتة. في حين يأتي هذا التعاون كأول عرض من العروض المتنوعة التي تقدمها رد تاغ خلال مختلف المناسبات هذا العام.

وتبرز ضمن تشكيلة رمضان المبارك 2022 بالتعاون مع النجمة ميريام فارس الفساتين المزينة بالكسرات والمتألقة بألوان مشرقة، وفستان حيوي بنقشة باندانا باللون الأحمر الجذاب، وفستان باللون الأسود الأنيق والتطريزات الفاخرة. وتركز التشكيلة على عناصر من منطقة الشرق الأوسط مع لمسة من الأناقة العالمية.

ولعاشقات الإطلالة الأنيقة، تتضمن التشكيلة قمصاناً بأكمام قصيرة وصف أزرار أمامي يمكن تنسيقها مع السراويل البيج المريحة عالية الخصر. أما نجم التشكيلة فهو فستان بنقشة جلد الجمل وفستان قصير من الترتر مع الإكسسوارات المثالية لهما لضمان إطلالة متجددة. ومع هذه التصاميم المميزة، تعكس الشكيلة شخصية النجمة المحبوبة والشهيرة بأناقتها المذهلة.

وفي تعليقه على إطلاق التشكيلة الجديدة، قال شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في رد تاغ: "نفخر بعلاقتنا الطويلة والمميزة مع النجمة ميريام فارس وبشغفنا المشترك بعالم الأناقة واهتمامنا المتبادل بالثقافة المحلية، وهو ما أدى إلى إطلاق هذه التشكيلة الجميلة لشهر رمضان المبارك. فالتزامنا بتقديم أعلى معايير الجودة ينعكس في منتجاتنا وفي الشخصيات التي نتعاون معها. وهذا ما يظهر واضحاً في تشكيلتنا الأخيرة. وليست هذه التشكيلة سوى جزء من عروضنا الخاصة بشهر رمضان المبارك لهذا العام".

كما أطلقت رد تاغ العديد من العروض الأخرى احتفالاً بالشهر الفضيل ومنها جوائز نقدية يومية وأسبوعية في مختلف فروعها في المنطقة، وهدايا مع كل تجربة شراء، وفرصة الدخول في سحب يفوز بنهايته 10 رابحين محظوظين من السعودية بسيارة أحلامهم. كما أطلقت رد تاغ تشكيلة من الأدوات والديكورات المنزلية المستوحاة من أجواء شهر رمضان المبارك.

وأضاف شهباز شيخ: "لطالما ارتبط اسم رد تاغ بتقديم أفضل فرص التوفير للعملاء. حيث نحرص دائماً على إطلاق خدمات ومبادرات هي الأولى من نوعها في المنطقة لتعزيز مكانة رد تاغ كعلامة رائدة في تقديم أزياء عصرية بأسعار تنافسية. ويشكل شهر رمضان المبارك فرصة مثالية لمثل هذه المبادرات".

تجدر الإشارة إلى أن رد تاغ أطلقت خلال السنوات الماضية مجموعة من المزايا والخدمات المريحة، بما فيها خدمة الاستبدال في أي وقت ومكان وخدمة مقاسك المثالي وخبيرة الأزياء والتوصيل المجاني إلى المنزل. وتقدم رد تاغ خدمة التسوق عن طريق الواتساب خارج المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسيع حضورها على منصات التجارة الإلكترونية في السعودية. ويضم برنامج مكافآت رد تاغ حالياً أكثر من 15 مليون عضو مع انضمام المزيد من العملاء باستمرار. وحصدت العلامة مؤخراً جائزة ريتيل مي 2021 عن فئة أفضل حملة تسويقية للعام احتفاءً بمساهماتها المميزة.

المصدر: yourwordsmiths.com

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