لامة Brett Johnson تُسدل الستار على مجموعة ربيع صيف 2022

تستقي مجموعة Brett Johnson لربيع وصيف 2022 وحيها من مدينة بورتوفينو الخلابة وتعكس التجارب التي خاضها المصمّم خلال رحلاته برفقة زوجته بعد الجائحة. تحتضن المجموعة تشكيلة من القطع المريحة التي صُنعت من أقمشة فائقة النعومة وتتّشح بألوان متوسطية بما فيها الألوان المونوكروميّة، والأخضر الاستوائي مع لمسات من الأزرق والدرجات العسلية الدافئة.

تضفي المواد المستخدمة إحساساً بالفخامة والبساطة الرائعة بدءاً من الكشمير والشامواه، وجلد بلونجيه المصبوغ يدوياً، وصولاً إلى الكشمير المصنوع من جلد الجدي وقطن جزيرة البحر ونسيج القطن الحريري، وجيرسيه الكشمير والقطن. وتجدر الإشارة إلى أنّ جميع المواد طبيعية، حتى عندما يكون فيها لمسة صناعية. صُنعت قطع هذه المجموعة من الصوف الاستوائي ومزيج من أنواع الحرير وهي أقمشة مقاومة للماء والهواء والتجعّد كما تتميّز بقوام مريح يسمح للبشرة بالتنفّس.

تزدان الملابس المحبوكة بملمس نافر رائع، بينما تمّ تطريز كنزات الكشمير الأنيقة بأنماط ثلاثية الأبعاد. توفر هذه الملابس الفخمة أعلى درجات الاسترخاء والراحة والتفاؤل. تولي علامة Brett Johnson اهتماماً كبيراً لأدقّ التفاصيل، يتجلّى باللمسات الداخلية الزخرفية الراقية التي تُزيّن الجاكيتات الميدانية ومعاطف باركا هارينغتون والمعاطف التي تصل إلى منتصف الفخذ والبليزرات نصف المبطّنة لتكون قطعاً منقطعة النظير من الداخل والخارج على حدٍّ سواء. يتميّز الجاكيت الميداني الفريد المصنوع من صوف سالارو بطبقة من شمع العسل الناعم.

وتشمل التصاميم جاكيتات وجيليهات بأسلوب الفارسيتي تزدان بنمط مضلّع موسمي يجسّد ببراعة الشوارع المرصوفة بالحصى على طول ساحل بورتوفينو، في حين تزخر التصاميم الكلاسيكية بروح شبابية تصوّر الرجولة العميقة والمرحة في الوقت عينه.

في المقابل، تضمّ المجموعة سنيكرز "Siena" الذي تشتهر به العلامة، وحذاء "Modena" للقيادة، بالإضافة إلى حذاء "Mirko" الرياضي سهل الانتعال والجديد مع تفاصيل البروغ التي تضفي رونق الحذاء الرسمي.

تعكس المجموعة الشوق الكبير لفتح خطوط التواصل من جديد مع العالم. ومع إطلاق المجموعة الجديدة لربيع وصيف 2022، تسعى علامة Brett Johnson إلى مرافقة الرجال في لحظاتهم المميزة، عندما يبحثون عن الشعور بالرضا والحيوية والثقة بأنفسهم.



المصدر: theqode