كاسيو تطلق إصداراً محدوداً وحصرياً من ساعات جي شوك بالتعاون مع نادي شباب الأهلي

كشفت كاسيو الشرق الأوسط، مبتكرة علامة جي-شوك الأكثر متانة في عالم الساعات، عن تعاونها مع نادي شباب الأهلي، أحد أكبر وأعرق الأندية الوطنية، لإطلاق 200 قطعة من طرازها الحصري للساعات ومحدود الإصدار وستتوفر الساعات في متجر النادي.

ويأتي التعاون المميز ليشعل حماس مشجعي النادي وعشاق كرة القدم والعلامة العريقة بالتزامن مع اقتراب بدء فعاليات كأس العالم 2022 في قطر.

وتم الإعلان عن توقيع الاتفاقية وإطلاق الإصدار الاستثنائي من الساعة المميزة خلال مؤتمر صحفي وحفل توقيع بحضور السيد تاكاشي سيميا، المدير العام لشركة كاسيو الشرق الأوسط، د/ خالد الزاهد، المُدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي والسيد عبدالطيف الصايغ، المسؤول التُجاري والإعلامي لنادي شباب الأهلي، ويحيى غساني أحد أبرز اللاعبين في النادي والمنتخب الوطني الإماراتي.

وتتميز ساعات جي-شوك بمتانتها ومقاومتها العالية للتلف والعوامل الجوية، ما يعكس شغف كاسيو وسعيها المستمر لتحسين جوانب القوة والصلابة في منتجاتها. وشهد تعاون الشركة من نادي شباب الأهلي إطلاق الساعة بتصميم يتميز بثلاثة مؤشرات وهيكل معدني أنيق تزين جانبيه الأحزمة التي تحمل شعار النادي؛ ما يجعلها الساعة المثالية لمحبي علامة جي-شوك وهواة كرة القدم عموماً وعشاق النادي خصوصاً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تاكاشي سيميا، المدير العام لشركة كاسيو الشرق الأوسط: "تواصل جي-شوك بناء علاقات متميزة مع ألمع أندية كرة القدم والهيئات الرياضية العالمية، إذ تشكل الرياضة جزءاً أساسياً من هويتنا، فضلاً عن حرصنا على بناء روابط وثيقة مع عملائنا من عشاق الرياضة، وتولي كاسيو وعلامتها جي-شوك الشراكات وعلاقات التعاون اهتماماً كبيراً، لذا يسعدنا التعاون مع نادي شباب الأهلي لكرة القدم".

وأضاف سيميا: "تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة في المنطقة، حيث يمارسها الأطفال في المدارس والمجتمعات؛ الأمر الذي يدفعنا لمزيد من التعاون مع هيئات كرة القدم، لا سيما الأندية في السعودية ومصر وشمال أفريقيا. ونثق بأن المفاجآت التي تحملها مشاريعنا المستقبلية ستحظى بحماس وإعجاب عملائنا".

وقال عبد الطيف الصايغ المسؤول التُجاري والإعلامي لنادي شباب الأهلي "يسعدنا التعاون مع علامة كاسيو جي-شوك الرائدة. ويُعد نادي شباب الأهلي اسماً رياضياً عريقاً ويتشارك رؤيةً جماعيةً في الترويج لنمط حياة أكثر نشاطاً وصحة، وهو ما تساعدنا هذه الشراكة على تحقيقه فضلاً عن دورها في الارتقاء باسم نادينا على مستوى المنطقة والعالم. وتلقى علاقات التعاون بين القطاع العام والخاص تشجيعاً دائماً، إذ لطالما تثمر عن نتائج رائعة، وهو ما نثق أن تحققه شراكتنا هذه لكلا الطرفين".

واستطاعت علامة جي-شوك المرموقة اكتساب شهرة كبيرة بفضل شراكاتها الاستثنائية مع أبطال عالم الرياضة والفن والموسيقى، والتي تمثل دليلاً على نهجها المتنوع والرياضي؛ حيث وقّعت شراكة جديدة مع نادي برشلونة الإسباني مطلع هذا العام شهدت إطلاق ساعات أنيقة تحمل شعار النادي الكتالوني.

كما تستمر علامة جي-شوك بتشجيع المواهب المحلية والارتقاء بها من خلال علاقات تعاون بارزة على مستوى المنطقة، تضمنت تنظيم مهرجان موسيقي عبر الإنترنت لدعم الفنانين المحليين وإطلاق طرازين فاخرين من الساعات بالتعاون مع مصممَين محليين مرموقين.



المصدر: Katchthis