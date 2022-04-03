علامة NUDESTIX تسدل الستار عن باليت EUPHORIC NUDES FESTIVAL PALETTE

احتفلي بالعودة إلى الحياة التي عهدناها مع علامة Nudestix التي تقدّم باليت زاخرة بالألوان الذهبية النيود والتفاصيل البراقة من ابتكار مؤسِّسات علامة NUDESTIX، تايلور وآلي وجيني فرانكل.ِ فتطلّ علامة NUDESTIX لتقدّم باليت Euphoric Nudes محدودة الإصدار التي تحتضن باقة من المستحضرات لمكياج الوجه والعيون والخدود والشفاه بالألوان الذهبية النيود والبراقة.

تشمل هذه المجموعة قلم العيون اللامع والجديد Magnetic Luminous Eye Colour وزيت ترطيب الشفتين Lip Glace، ومجموعة من ألوان Nudies Glow، وتأتي كلّها في علبة معدنية محدودة الإصدار مزوّدة بمرآة من وحي أجواء المهرجانات صمّمتها الفنانة جيسيكا غورليكي لتوضّبي فيها مستلزماتك. تضمّ باليت Euphoric Nudes Palette كلّ ما تحتاجين إليه من مستحضرات مكياج لتستهلّي بها فصل الصيف وتستعدّي للمهرجانات في غضون دقائق أثناء التنقل!

ومع اقتراب موسم المهرجانات، تعود عاشقات الصيف وعاشقات الموضة والنجمات بكلّ فخر للاحتفال بالحياة والموسيقى والحرية مع باليت Euphoric Nudes palette التي تضمّ (4) أقلام عيون لامعة ألا وهي Dew Wop، وAngel وCopper Foil وRustic Grotto وتأتي كلّها بتدرجات اللون الذهبي النيود فيحلو مزجها وتنسيقها والتلاعب بألوانها للحصول على إطلالات مثالية في النهار والمساء. علاوةً على ذلك، تقدّم الباليت قلم الشفاه الماتي النيود cool-girl matte nude المستوحى من إطلالات الستينيات ويمتاز بتركيبة تدوم طويلاً فضلاً عن قلم الشفاه Boho، في حين يمنحك قلم Labadi شفاهً طرية ولامعة. طبّقي هايلايتر Euphorix Nudies Glow على النقاط الظاهرة في الوجه، وعلى الزاوية الداخلية للعين وعلى منطقة الصدر للحصول على تحديد رائع لا يُضاهى.

تحتوي باليت EUPHORIC NUDES FESTIVAL PALETTE على:

قلم العيون اللامع MAGNETIC LUMINOUS EYE COLOR:

- جديد! Dew Wop (لامع، شامباني- ذهبي نيود) (من ابتكار سوندرا ديلوكس)

- Angel (لامع، وردي-ذهبي نيود)

- Copper Foil (لامع، نحاسي-ذهبي نيود)

- Rustic Grotto (لامع، برغاندي-ذهبي نيود)

أحمر شفاه ماتي MAGNETIC MATTE LIP COLOR - Boho (ماتي، نيود أسمر من وحي الستينيات)

LIP GLACE - جديد! Labadi (لامع، بريق باللون الوري-الذهبي النيود)

NUDIES GLOW - جديد! Euphorix (هايلايتر، ترتر وردي-ذهبي نيود) (من ابتكار كيسر كوبي)

وتأتي كلّها في علبة معدنية أنيقة من تصميم جيسيكا غورليك (jessgo.com) في عبوات من الكرتون القابل للتحلل.

تمتاز باليت Euphoric Nudes بتركيبات نباتية صرفة خالية من الغلوتين وغير مُختبرة على الحيوانات، ولا تحتوي على العطور الاصطناعية والبارابين والكبريتات. تضمّ

: قلم العيون اللامع MAGNETIC LUMINOUS EYE COLOR

- مستحضر متعدّد الاستخدامات، ظلال العيون 3 في 1، وقلم تحديد العيون، وبرايمر كلّها في مستحضر واحد

- تركيبة تدوم طويلاً، مقاومة للماء، والدموع والتلطّخ

- تركيبة سريعة الجفاف، وغير لزجة

أحمر شفاه ماتي MAGNETIC MATTE LIP COLOR

- مستحضر متعدّد الاستخدامات، قلم تحديد الشفاه الماتي 3 في 1، أحمر الشفاه، ومكياج العيون/الخدّين

- تركيبة تدوم طويلاً

- تركيبة مقاومة للتلطّخ والتلاشي

- تركيبة سريعة الجفاف، وغير لزجة

LIP GLACE

- يحتوي على البيبتيدات الطبيعية التي تملأ الشفاه

- مكوّنات ترطّب الشفاه - زبدة الشيا، والأفوكادو، والمورمورو

- يحتوي على الفيتامين A وE ليمنحك شفاهً صحية

- لمعان فائق، تركيبة غير لزجة

NUDIES GLOW ALL-OVER HIGHLIGHT

- بلسم مفتّح للبشرة مع لمسة براقة ناعمة #لبشرة_متوهجة

- يمنحك بشرة ندية ومشرقة على الفور

- تركيبة تدوم طويلاً، متعدّدة الاستخدامات

متوفرة ابتداءً من 9 مارس 2022 في متاجر سيفورا الشرق الأوسط.

سعر البيع بالتجزئة: 305 دراهم إماراتية / 341 ريالاً سعودياً



المصدر: theqode