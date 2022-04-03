TOM FORD تقدّم مجموعة عدسات شمسيّة مغناطيسية توضع فوق العدسات الطبيّة

تُعيد مجموعة العدسات الشمسيّة المغناطيسية التي توضع فوق العدسات الطبيّة من علامة Tom Ford تحديد مفهوم الفخامة بلمسة كاجوال عصرية. يمكنك بكبسة واحدة تحويل الإطارات الطبية عالية الأداء إلى نظارات شمسية مفعمة بالأناقة.

فالتكنولوجيا الجديدة خلف هذه الكبسة كفيلة بتعزيز الوظيفة المزدوجة التي تتميّز بها هذه النظارات. تكتنف المجموعة تصميمَين فريدَين وهما موديل Stylized Pilot الرجالي، وموديل Soft Cat-Eye النسائي. في هذه المجموعة، ترتقي العلامة بالعدسات الشمسيّة المغناطيسية التي توضع فوق العدسات الطبيّة، مع اثنتي عشرة قطعة مغناطيس مخفية وجانب صغير شفّاف عند الذراعَين، ممّا يعزّز الثبات.

تتميّز هذه النظارات بعدسات Blue Block الواقية التي تحدّ من مخاطر الضوء الأزرق وتساعد على توفير الراحة لنظرك أثناء التحديق لساعات طويلة في الشاشات الإلكترونية.

تأتي النظارات الطبية في علبة حصرية. ويباع كلّ موديل مع زوج واحد من العدسات الشمسيّة المغناطيسية التي توضع فوق العدسات الطبيّة كي يتمكّن مرتديه من تنسيقه بحسب مزاجه.

FT5760-B

نظارات Stylized Pilot: تتميّز هذه النظارات بإطار من الأسيتات وتمنحك ثقةً عاليةً بالنفس. يتمّ تثبيت العدسات الشمسيّة المغناطيسية التي توضع فوق العدسات الطبيّة بواسطة اثنتي عشرة قطعة مغناطيس لثبات فائق ومقاس مثالي.

FT5772-B

نظارات Soft Cat-Eye: تتّسم هذه النظارات بإطار من الأسيتات مع لمسة من التباين الجذّاب. تتميّز أيضاً بعدسات Blue Block الطبية الواقية التي تحدّ من مخاطر الضوء الأزرق، بالإضافة إلى عدسات شمسيّة مغناطيسية توضع فوق العدسات الطبيّة بكلّ سهولة.



المصدر: theqode