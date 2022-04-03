دليل علامة Parfums de Marly لمجموعة مميزة من العطور الفاخرة

يتميز مجال الأزياء بتطوره المتواصل، حيث تتطور معه أذواق عشاق الأناقة وتفضيلاتهم، لذا لابد لخزانة الملابس والمستحضرات التجميلية وزجاجات العطور أن تواكب دائماً كل جديد ومميز في عالم الموضة.

ويمكن البدء بمواكبة هذه التطورات من خلال إعادة ترتيب درج العطور والعمل على تكوين تشكيلة من الروائح المميزة التي يمكن استخدامها بالتناوب طوال العام، والاستفادة من هذه الفرصة المثالية لإعادة تنظيم فوضى زجاجات العطور المبعثرة على طاولة التجميل.

تؤثّر الروائح والعطور بشكل تلقائي على المزاج والصحة العامة، ولكن للحصول على أقصى استفادة منها، يجب بدايةً معرفة العطور التي نفضلها والتي تنسجم مع شخصياتنا، كما يجب معرفة العطور الملائمة لكل مناسبة.

ونقدم لكم هذه النصائح الثمينة من Parfums de Marly، دار العطور الفرنسية الفاخرة، لتساعدكم على تجديد مجموعاتكم من العطور:

1. التركيز على المبادئ الأساسية أولاً:

احرصوا على اكتشاف العطور التي تحبونها وتحديد المشاعر التي تمنحكم إياها والنفحات المميزة التي تعجبكم بدقة، حيث سيساعدكم هذا على تضييق مجال البحث عند تجربة مختلف أنواع العطور والنفحات المميزة أثناء التسوق.

2. تغيير العطور مع تغيير الإطلالات:

تختلف الإطلالات التي نختارها باختلاف المناسبات والأماكن التي نزورها، وبالمثل، يجب أن تكون مجموعة العطور متنوعة تضم مختلف أنواع العطور الملائمة لمختلف المناسبات والمواسم والحالات النفسية، أي أنها يجب أن تتضمن العطر الخاص والعطر المخصص للعمل والعطر المخصص للأمسيات.

3. تسجيل الملاحظات:

يجب تعلم مبادئ هرم العطور بأقسامه الثلاثة، القمة والقلب والقاعدة، فهذا يساعد في الحصول على عطور بعبق فواح مميز، كما يفضل اختبار العطر برشه بالقرب من المعصمين أو الرقبة أو غيرها من نقاط النبض، ثم تركه لمدة 30 دقيقة حتى يتفاعل مع البشرة ورائحة الجسم الطبيعية، مما يساعد على اختبار جميع مراحل تغير رائحته.

4. اختيار العطور التي تحمل قصة مؤثرة:

قد يكون اختيار العطر المثالي مهمةً مجهدةً أحياناً، إذ تتوفر تشكيلة واسعة من العطور التي تختلف بجودتها. والعطور الاستثنائية هي التي تمتلك القدرة على رواية قصة تعبر عن مهارة صانعها وتوقظ المشاعر والأحاسيس المرهفة، حيث يمنحنا العطر المثالي الثقة ويرسم على وجهنا ابتسامة تجعلنا نستعيد أجمل ذكرياتنا.

وتقدم دار Parfums de Marly مجموعةً من العطور الفاخرة بإلهامٍ من القرن الثامن عشر، المعروف بالفترة الذهبية لصناعة العطور في فرنسا.

وتحمل العطور بصمة العلامة الخاصة التي تستخدم أجود المكونات الأولية مثل الفانيلا وزهر البرتقال والهيليوتروب وخشب الجاياك.

ويقول جوليان سبريشر، مؤسس الدار وخبير العطور:

"تتميز العطور بقدرتها على السفر بنا إلى عوالم حالمة، ويمكنها أن تأخذني إلى أجواء القرن الثامن عشر الذي مثّل الفترة الذهبية لفرنسا، حيث تعبّر الخيول الأصيلة والعطور الفاخرة عن الصورة المميزة لهذا البلد الأوربي العريق".

وفي النهاية، يجب التأني في اختيار العطور وكأنها استثمار.

يمكن أيضاً تجربة مجموعات اختبار العطور التي تقدمها العلامات البارزة والعينات التجريبية المجانية لتضييق مجال البحث، وفي نهاية المطاف، ستكتشفون العطور التي تنقصكم في مجموعتكم وتعيدون تنسيقها بناءً على ذلك.

المصدر: atteline