اكتشف عروض رمضان القيّمة من سيرتا

بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعلنت علامة سيرتا للأثاث الفاخر عن عروض مغرية على جميع منتجاتها من المراتب الفاخرة ومنتجات النوم والراحة.

وتتيح صالات عرض سيرتا بالإمارات للمتسوقين استردادا فوريا بقيمة 400 درهم عن كل فاتورة مشتريات تبلغ قيمتها 1,000 درهم والاستمتاع بهدية قيّمة عبارة عن زوجين من وسائد النوم الممتازة عند شراء أية مرتبة من سيرتا.

تعتبر عروض رمضان المناسبة الأمثل لاقتناء منتجات النوم الفاخرة من سيرتا التي تم تصميمها بعناية فائقة لتضمن لمستخدميها النوم الهادئ والعميق وشعوراً بالحيوية والانتعاش عند الاستيقاظ.

وقال نيلوتبال ناج، مدير مبيعات شركة دبي لصناعة الأثاث- الشرق الأوسط ذ م م:



"من أهم مميزات الشهر الفضيل هي قيم التسامح والتشارك بين الأهل والأقارب لذا نفخر بمشاركة فرحة رمضان مع عملائنا بهذه العروض المبهجة لضمان حصول عملائنا على أفخر منتجات الراحة والنوم والاستفادة من الأسعار التفضيلية للمزيد من التوفير عند شراء منتجاتنا."

تدعو سيرتا العملاء لزيارة متاجر وصالات عرض سيرتا في دبي مول وباقي الإمارات للحصول على أفضل المراتب وملحقات النوم الأخرى من سيرتا.

المصدر: tia