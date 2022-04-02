شومارت تكشفُ عن تشكيلتها المميزة لشهر رمضان

قامت شومارت، الرائدة في بيع الأحذية والحقائب والأكسسوارات في منطقة الخليج، بالكشف عن تشكيلتها الخاصّة بشهر رمضان. وتشملُ هذه التشكيلة، التي تُراعي إحتياجات كامل الأسرة، تصاميم أنيقة لكلٍّ من النساء والرجال والأطفال. وتستلهمُ المجموعة تصاميمها من التُراث والتقاليد الشرق الأوسطيّة المصحوبة بلمسة من الأناقة العصريّة.

بالإضافة إلى تصاميمها الفاخرة والمُريحة، تتميّزُ هذه التشكيلة بألوانها وتصاميمها العصريّة وتفاصيلها المُبهرة التي تُمكّنُ أصحابها من إرتدائها والتنقّل بين الإجتماعات الرّسميّة والنُزهات العائليّة وأُمسيّات الإفطار بسهولة تامّة.

النساء

تُلبّي تشكيلة شومارت المميزة إحتياجات المرأة العربيّة الرّاقية والعصريّة مع الحفاظ على طابعي الجودة العالية والذوق الرفيع. وتشملُ هذه المجموعة الأحذية المُسطّحة والأحذية ذات الكعوب المُتوسّطة والكعب العالي والأحذية ذات الكعوب السميكة، التي تأتي في ألوان مُختلفة كاللّون الأسود واللّون العاجي واللّون الزّهري والألوان المعدنيّة البرّاقة. وقد تمّت صياغةُ كلّ موديل بدقّة شديدة وعناية كُبرى للتأكيد على طابع الرّاحة، كما تمُ تزيينُ الأحذية بزخارف برّاقة لإضفاء لمسة مُميّزة من البريق واللمعان.

وتضُمُّ هذه التشكيلة موديلات من حقائب اليد الأزلية المتنوّعة، مثل الحقائب النسائيّة الصغيرة التي تُمْسكُ باليد وحقائب الكتف والتي تتوفّرُ كُلُّها في مجموعة من الألوان المعدنيّة البرّاقة والمُناسبة لحضور الحفلات من أجل إضفاء لمسة من الأناقة لمحافل الإفطار الرمضانيّة.

تشملُ هذه التشكيلة ما يفوق عن 100 نوعٍ من الأحذية المُلائمة لِكُلِّ المُناسبات والتي تحمِلُ آخر صيحات الموضة، مثل الكشكشة والضفائر، والمعادن اللامعة ،والماس، واللؤلؤ. ويتمُّ صُنع هذه الأحذية المُميّزة من الجلد النباتي والجلد الصناعي الناعم والحرير اللامع للظهور بأبهى حُلّة خلال هذا الموسم البهيج.

الرجال

تشملُ هذه المجموعة الأحذية الخفيفة المُلائمة للمُناسبات الغير رسميّة، كما تضمُّ أيضا تشكيلة من الأحذية الرسميّة، كأحذية دربي وأوكسفورد وبروغ. وبهذه الطريقة، تضُمَّ مجموعة شومارت البهيجة للرجال، أحذية مُتنوّعة صُنعت خصّيصاً لتُكمّل كلّ الأزياء خلال هذا الموسم .كما أن يُعتبرُ الصندل العربي عُنصراً أساسيّاً من ملابس الرجال خلال هذا الشّهر الفضيل، وتُوفّر لهم تشكيلة شومارت الرمضانيّة عدّة تصاميم لصنادل عربيّة صُنِعت لِتُلبِّي نسبة الطلب المُتزايد للمُستهلكين في بلدان الخليج. وتُصنعُ صنادل شومارت من الجلد الفاخر، كما تحتوي على وسادة مُبطّنة للقدم. وتحتوي هذه التشكيلة على تصاميم عصريّة تقوم بالتركيز بوجه خاص على طابع الرّاحة مع الحفاظ على مظهر مُلائم يُمكّنُك من إرتداء نعلك في المكتب وعلى طاولة الإفطار.

الأطفال

تجمعُ تشكيلة شومارت للأطفال الخاصّة بشهر رمضان بين الجودة العالية والراحة وأحدث صيحات الموضة. ستتمكنون من تدليل إبنتكم الصغيرة عبر إقتنائكم لتشكيلتنا الجميلة المُتكوّنة من أحذية الباليرينا والصنادل المُرصّعة بأحجار الراين والموديلات الأُخرى المُزخرفة باللماع والتطريز والقصّات الجذّابة. بالإضافة إلى ذلك، سيخلبُ إبنُكم الألباب بالتأكيد عند إرتدائه لأحذيتنا الرسميّة المصنوعة من الجلد وأحذيتنا الرياضيّة الجميلة، أو عند إرتدائه لنعل عربي مُطابق للذي يرتديه والده.

بإمكانكُم التبضُّع من تشكيلة شومارت الرمضانيّة في كلِّ نُقطْ البيع الخاصّة بشومارت في الإمارات العربيّة المُتّحدة والمملكة العربيّة السعوديّة والكويت والبحرين وقطر وعُمان، كما بإمكانكم التسوّق على الأنترنت من خلال الموقع الإلكتروني.



المصدر: tishtash