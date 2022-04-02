تسوّقي أزياءً محتشمةً لشهر رمضان الفضيل مع LEMONADE FASHION

تحتفي علامة Lemonade Fashion المراعية للبيئة والمستوحاة من تراث الشرق الأوسط وتقاليده، بروح شهر رمضان المبارك مع تشكيلة جديدة من القطع التي ابتكرها مُصمّمون صاعدون ومستقلّون حصرياً للمناسبة. احتفلي بالشهر الفضيل مع مجموعة من العبايات الملفتة للنظر، والفساتين المفصّلة، وأحذية الميول المواكبة لأحدث صيحات الموضة، والأكسسوارات البرّاقة وغيرها.

جهّزي خزانتك لشهر رمضان مع هذه القطع المحتشمة والأنيقة من مجموعة Lemonade Fashion من الأزياء المُصمّمة وفقاً لمتطلّبات العميلات من دون أي هدر وغير المختبرة على الحيوانات.

العبايات

بما أنّ العباية تشكّل جزءاً لا يتجزأ من إطلالة الشهر الفضيل، تقدّم علامة Lemonade Fashion باقةً من العبايات الفريدة بتصاميم أنيقة متنوّعة. تتوفّر كلّ عباية بألوان مختلفة وهي مزركشة بلمسات فنية رائعة مثل التطاريز الجذابة، والترتر البرّاق والحليّ المعدنية. وتُعتبَر عبايات Lemonade التي يمكن تنسيقها مع أي أزياء، خياراً مثالياً لإطلالة متعددة الطبقات تخطفين بها الأضواء أينما كنت.

الفساتين الطويلة

تُزاوِج الفساتين الطويلة والقفطانات من علامة Lemonade Fashion، ما بين معايير الراحة والأناقة، ممّا يجعل منها خياراً مثالياً لإطلالة الإفطار أو السحور في شهر رمضان المبارك. تتوفّر هذه التصاميم بمروحة من الألوان النابضة بالحيوية بدءاً من الأخضر الفاقع وصولاً إلى البرتقالي القرميدي. وقد ازدانت الفساتين الطويلة الأنيقة بأنماط شرقية لتتألّقي بإطلالة راقية بعيدة عن التكلّف في كافة الأوقات.

الأحذية

تكتنف مجموعة Lemonade Fashion من الأزياء المحتشمة لشهر رمضان باقةً من الأحذية المتوفّرة بألوان جديدة وحصرية، بما فيها أحذية كلاسيكية سهلة الانتعال، وأحذية ميول مزيّنة، وأخفاف إنديغو وغيرها. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ كلّ قطعة مصنوعة يدوياً بطريقة مستدامة ومُصمّمة لتجسّد مهمّة علامة Lemonade Fashion، ألا وهي تمكين مُصمّمي أزياء صاعدين ومستقلّين من مختلف أنحاء العالم.

الأكسسوارات

بما أنّ إطلالة الإفطار أو السحور لا تكتمل من دون أكسسوارات مميّزة، تقدّم علامة Lemonade Fashion حقائب مطرّزة مصنوعة باليد ضمن مجموعة الأزياء المحتشمة لشهر رمضان. تضفي حقائب الكلاتش سحراً بعيداً عن التكلّف على إطلالتك ممّا يجعلها إضافةً لا غنى عنها إلى مجموعتك من الأكسسوارات.



المصدر: theqode