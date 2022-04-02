اعتني بشعرك في رمضان مع ڨاتيكا

مع حلول شهر رمضان المبارك وانغماسنا به، قد لا نجد في الكثير من الأحيان الوقت المناسب للعناية بشعرنا كاستخدام الزيوت وتطبيق الماسكات حيث تتطلب هذه الخطوات وقت اضافي.
لهذا السبب، نقدم لك في رمضان مجموعة شامبو الزيت الجديدة كلياً من "ڨاتيكا". الآن ومع هذا الشامبو المبتكر، يمكنك الحصول على فوائد وخيرات التغذية بالزيوت وقت الاستحمام في آن معاً!
مع مكونات فريدة مثل الكركديه وزبدة الشيا والأفوكادو، فإن مجموعة شامبو الزيت من "ڨاتيكا" هي حلك المثالي للعناية بالشعر في رمضان. حيث تساعد هذه المستخلصات على إصلاح الشعر التالف، وترطب فروة رأسك مما يمنحها النعومة واللمعان، كما تساعد أيضا في علاج قشرة الرأس وتمنع تقصف الشعر.
لذا احتفلي بشهر رمضان هذا العام مع أقربائك وأحبائك واتركي العناية بشعرك لڨاتيكا!
المصدر: matrixdubai
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