SWATCH تحتفي بأشهر الساعات السويسرية بإنتاج 11 ساعة

لقد تعاونت Swatch مع Omega لإنتاج مجموعة ساعات Swatch مبتكرة مستوحاة من ساعة Speedmaster Moonwatch، وهذه الشراكة غير المتوقعة والمثيرة والحالمة والأولى من نوعها بين Swatch وOmega، هي ذروة الاتجاه السائد الذي يتضمن التعاون بين العلامات التجارية الشعبية لصنع منتجات مبتكرة تجمع بين فضائل كلا العالمين.

لقد استوحت العلامتان التجاريتان تصميماتهما من الفضاء، لإنتاج مجموعة تتضمن أخد عشر طرازاً من ساعات Swatch يحمل كل منها اسم جرم فلكي، ما بين النجم العملاق في منتصف النظام الشمسي والكوكب القزم الذي يحوم في أطرافه.

وجميع تصميمات Swatch مصنوعة من مادة BIOCERAMIC المسجلة ببراءة اختراع باسم العلامة التجارية، وهي مزيج فريد ثلثاه من السيراميك والثلث الآخر من مادة مشتقة من زيت الخروع.

ورغم أن الألوان التي تشمل الوردي والأزرق الفاتح تتضمن علامات قوية على أن هذه الساعات ليست ساعات Speedmaster عادية، فإن محبي ساعة Moonwatch المخلصين لا بد أن يجتهدوا لتحديد الفرق في المظهر العام للساعة. جميع ميزات تصميم Moonwatch الرئيسي موجودة في هذه الساعات.

وهي تشمل العلبة غير المتماثلة، ومقياس السرعة الشهير الذي يظهر نقطة فوق رقم التسعين، وأقراص Speedmaster الصغيرة المميزة، التي تعمل جميعاً في انسجام تام.

ساعة Moonwatch من Omega هي ساعة أسطورية لا بد أن يحصل عليها محبو الاقتناء.

إن مجموعة BIOCERAMIC MoonSwatch الذكية من Swatch تجعل التصميم الشهير متاحاً لمحبيه في كل مكان.

إن هذه المجموعة إحياء متواضع للساعة التي وصلت إلى القمر، وهي تمثل حب Swatch للحياة وفلسفتها في الابتكار.

تأتي المجموعة الجديدة بألوان نادرة. ولكل ساعة من ساعات MoonSwatch رسالتها الخاصة، ما بين النقوش الملهمة وشعارات OMEGA وSwatch المشتركة على القرص والتاج.

ويتضمن غطاء البطارية على كل ساعة رسماً للكوكب المخصص لها. ويضفي شريط ©VELCRO المخصص لبذلة الفضاء لمسة أخيرة على أناقة رائد الفضاء.

ولمن يريدون "غزو النجوم"، فإن ساعة MoonSwatch ساعة مثالية لإنارة الطريق خلال الرحلة.

المصدر: sevenmedia