علامة ياز جولز تطلق مجموعه مختاره من المجوهرات احتفاءً بشهر رمضان المبارك

كشفت ياز جولز، علامة المجوهرات المحلية الشهيرة بتوفير القطع العتيقة الفريدة والمتجر الإلكتروني الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق تشكيلةٍ استثنائية وفاخرة من المجوهرات احتفاءً بشهر رمضان المبارك. وتضم التشكيلة مجموعةً مميزة من القطع المصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط والمرصعة بالألماس البرّاق، لتمنح إطلالة مثالية خلال جلسات الإفطار والسحور مع الأصدقاء وتوّفر الهدية المثالية للأحبة خلال الشهر الفضيل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ياسمين هشام، مؤسسة علامة ياز جولز: "تتميز المجوهرات العتيقة بطابعها الخاص والفريد بالمقارنة مع المجوهرات العصريه، حيث تحمل كل قطعة منها قصةً وتاريخاً حافلاً وقيمةً لا تقدر بثمن. وتدخل المجوهرات العتيقة، مع كل مقتنٍ جديد، فصلاً جديداً في مسيرة حياتها. لذلك، حاولنا جمع أجمل القطع وأكثرها فرادة من مختلف أنحاء العالم لتوفيرها للعملاء العصريين، فالمجوهرات العتيقة تتميز بتصاميمٍ كلاسيكية تمنحها ألقاً خاصاً في مختلف العصور والأزمان، وهي الخيار المثالي لعشّاق الأناقة المتفردة".

وتجمع التشكيلة الجديدة بين البساطة والأناقة العصرية لتضيف لمسةً احتفاليةً مميزة على الإطلالة الرمضانية في مختلف الأوقات. وتشمل العقود الكلاسيكية والأقراط والأساور والخواتم والدبابيس.

خاتم بلاك مور المرصّع بحجر الجمشت والأوبال والألماس

(10.850 درهم إماراتي)

تعود خواتم بلاك مور إلى القرن السادس عشر وتصوّر فرسان الشرق الأوسط النبلاء الذين سكنوا الأندلس، أو من يُطلق عليهم العرب الإسبان. وغالباً ما استخدم سكان البندقية مصطلح مورو للإشارة إلى شعوب الشرق الأوسط وأفريقيا بما في ذلك الأتراك والليبيين والإثيوبيين. وانتشرت مجوهرات بلاك مور بكثرة في تلك الفترة حيث اعتاد الأرستقراطيون من سكان البندقية، ممن عملوا على عقد صفقات تجارية في الشرق الأوسط، اقتناء هذه التحف الفنية. ويشمل تصميم البلاك مور التقليدي وجهاً منحوتاً من خشب الأبنوس ومرصعاً بالجواهر مع عمامة أو غطاء رأس. ويتميز هذا الخاتم الاستثنائي بتصميمٍ يعود إلى تسعينيات القرن الماضي من حجر الجمشت المزخرف مع تفاصيل وجهٍ واضحة. وتتزين العمامة والياقة بأحجارٍ كريمةٍ ملونة ومذهلة تتضمن الأوبال الأرجواني والفيروز والألماس. وتمنح هذه القطعة الفاخرة حضوراً متميزاً وإطلالةً رائعة.

عقد من حجر الجزع الأسود بسلسة مزدوجة مع مشبك من الألماس والذهب عيار 18 قيراط.

(17,100 درهم إماراتي)

يتميز هذا العقد بسلاسله الطويلة المؤلفّة من اللآلئ المصنوعة من حجر الجزع بإلهامٍ من تصاميم المجوهرات في الثمانينيات. ويتكون هذا العقد الإيطالي الرائع من 197 حبة من العقيق الأسود ويتميز بقلادةٍ من الذهب عيار 18 قيراطاً مع أقل من نصف قيراط من الألماس المستدير اللامع. ويُمكن ارتداؤه بتصميمٍ طويل أو قصير عن طريق لف السلسلة حول العنق مما يضفي لمسةً استثنائية على أي قفطان ويمنح إطلالةً متألقة خلال شهر رمضان. وتمثّل هذه القطعة ابتكاراً مميزاً يلفت الأنظار ويلائم جميع الأوقات والمناسبات.

دبوس بشكل وردة قابل للتعليق على القلادة، مصنوعٌ من العقيق الأبيض والذهب بعيار 18 قيراط والألماس

(6425 درهم إماراتي)

دبوس مميز وعصري يُمكن تعديله ليتعلق على قلادة، مصنوعٌ من العقيق الأبيض المزخرف ومزيّن بقطع من الألماس اللامع والنقي في المنتصف. ويتألق بياض حجر العقيق الصلب بدرجة من درجات الأرجواني المميز ليمنح الإشراقة والتألق للإطلالة الرمضانية. أما بالنسبة لقطع الألماس في المنتصف، فتتألق بلون شفافٍ تقريباً ونقاوةٍ عالية لتمنح بريقاً مذهلاً لهذه القطعة الفريدة متعددة الاستخدامات. يُمكن تنسيق الدبوس المميز مع أي قفطان أو تعليقه على شريط حريري حول العنق للحصول على إطلالةٍ عصرية. وتمثّل هذه القطعة ابتكاراً فريداً ونادراً

الدبابيس

دبوس من العقيق الأبيض والألماس والذهب عيار 18 قيراط يأخذ شكل وردةٍ ويُمكن تحويله إلى قلادة (6425 درهم إماراتي)

دبوس كلاسيكي بشكل ربطة من الذهب والألماس بتصميم من خمسينيات القرن الماضي (4950 درهم إماراتي)

الأقراط

أقراط من الذهب والألماس بتصميم من خمسينيات القرن الماضي (9,700 درهم إماراتي)

أقراط متدلية عصرية من الياقوت والألماس واللؤلؤ المستنبت بتصميم من ثمانينيات القرن الماضي (8،850 درهم إماراتي)

أقراط متدلية بشكل دبابيس من الألماس والياقوت والزفير والفيروز بتصميم من سبعينيات القرن الماضي (8,650 درهم إماراتي)

العقود

عقد عصري من الذهب عيار 18 قيراط بتصميم ميدالية من ثمانينيات القرن الماضي من الحجر الكريم بألوان المرجاني والفيروزي والنيلي (19,700 درهم إماراتي)

عقد من حجر الجزع الأسود بسلسة مزدوجة مع مشبك من الألماس والذهب عيار 18 قيراط بتصميم من ثمانينيات القرن الماضي (17,100 درهم إماراتي)

الخواتم

خاتم بلاك مور المرصّع بحجر الجمشت والأوبال والألماس بتصميم من تسعينيات القرن الماضي (10.850 درهم إماراتي)

خاتم عصري مزيّن بحجر المرجان الكابوشون وذهب عيار 18 قيراط بتصميم من ثمانينيات القرن الماضي (16,550 درهم إماراتي)

الأساور

سوار فيروزي على شكل أزرار بتصميم من ستينيات القرن الماضي (5,690 درهم إماراتي)

سوار من الذهب والألماس بتصميم زهرة اللوتس من ثمانينيات القرن الماضي (5,500 درهم إماراتي)

وتحتفل التشكيلة بمعاني العطاء خلال الشهر الكريم وتمنح عملاءها الهدية المثالية من قطع الألماس الاستثنائية أو المجوهرات الذهبية المتألقة التي يمكن شراؤها حالياً من خلال الموقع الإلكتروني.



المصدر: ryadhkaddourconsultancy