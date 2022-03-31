RAMADAN IFTAR MENU AT CARLUCCIO’S

تعليم محاضرات عن أهمية القراءة على الفرد ضمن فعاليات شهر القراءة بجامعة الإمارات نظّمت كلية العلوم الإنسانية الاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة عدة محاضرات ضمن فعالياته في شهر القراءة، حضرها مجموعة واسعة من الطلبة وأعضاء...

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