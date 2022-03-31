الجناح النمساوي يربط الثقافات من خلال الموضة في إكسبو 2020 دبي

استضاف الجناح النمساوي في إكسبو 2020 دبي مؤخراً عرضاً للأزياء سلّط الضوء على مساهمة الثقافات المختلفة في تحقيق نتائج مذهلة عندما تلتقي معاً، وكان عرض الأزياء محصلة برنامج يحمل اسم "ربط الأزياء بين النمسا وروندا" استمرت فترته على مدى عامين اجتمع خلالهما مصممون من البلدين، وأثمرت نتيجته عن عرض جذب اهتمام الكثيرين.

كان شعار إكسبو 2020 "تواصل العقول وصنع المستقبل" هو مصدر إلهام البرنامج، بينما شكلت أرضية الحدث، المكان المثالي لاستضافة الفعالية.

جمعت الفعالية عناصر مختلفة من الفن، الإضاءة والثقافة كما قدمت تجربة فريدة للموضة دعمتها أنغام موسيقية تم تأليفها باستخدام الذكاء الاصطناعي، سجادة حمراء والكثير من المحتوى الترفيهي الشيق.

وقد قامت منظمة أدفانتيج أوستريا، وهي منظمة ترويج للتجارة تابعة لغرفة الاقتصاد النمساوية، بتطوير مفهوم برنامج "ربط الأزياء بين النمسا وروندا" بالتعاون الوثيق مع إكسبو النمسا.

وشهد البرنامج ترابطاً وثيقاً بين ستة مصممي أزياء، ثلاثة منهم من النمسا وثلاثة من رواندا، قاموا معاً بتصميم مجموعة تضم 36 قطعة فريدة من نوعها بأسلوب عصري وأنيق.

وكانت المجموعة بمثابة قصيدة للجمال الثقافي تربط ميزات الموضة الفريدة للدولتين المشاركتين، ودمجت أفكاراً متجانسة مأخوذة من الخلفيات الثقافية للمصممين، كما استخدمت عدداً لا يحصى من تقنيات النسيج والتصميم والحرف اليدوية الإقليمية.

وبهذه المناسبة صرّح سعادة إيمانويل هاتيجيكا سفير جمهورية رواندا لدى دولة الإمارات قائلاً:

"أثبت إكسبو 2020 دبي في مختلف المناسبات دوره الهام كجسر لربط مختلف الثقافات على أرض الإمارات العربية المتحدة. فعندما تترابط العقول، يتولد مستقبل جديد، ولذلك فإن مشروع "ربط الأزياء بين النمسا وروندا" يعتبر مثالاً لتجسيد شعار إكسبو "ربط العقول وصنع المستقبل" على أرض الواقع. وقد استخدم المصممون الإبداع كلغة، واعتمدوا على التأثير الثقافي، وقدموا قطعاً فريدة وجميلة طغت عليها ملامح التنوع، الشمول والانفتاح".

وفي ختام المشروع، قالت المفوضة العامة لجناح النمسا، بياتريكس كارل:

"قدم عرض الأزياء رسالة عن الوحدة والقوة كما أظهر بشكل واضح أهمية التعاون. وبنظرة تتخطى التصميم المادي للقطع وما تمثله كل منها، فنحن نؤمن بأن الرسالة الأقوى التي نود توجيهها هي أن مستقبل عالمنا يعتمد على التعاون الإنساني، الشمولية، التسامح، المحبة والتقدير للثقافات المختلفة. لقد أبرز عرض الأزياء أيضاً أن العمل المشترك لا بد أن تكون نتيجته جميلة، وبالتأكيد خير مثال على ذلك هو تكاتف الجهود في إكسبو 2020 دبي والرسالة التي يوجهها للعالم. إنه حقاً المكان الذي يمكن أن يمهد فيه التعاون والشراكات والعمل الجماعي الطريق لأشياء عظيمة ".

المصممون الستة الذين ساهموا في عرض الأزياء المشترك هم، من النمسا: بتينا رايخل، من علامة التصميم أودروفاتس؛ كارن فينتشر-تسينغانيل، من علامة كاي دوبل يو، تهانغ دي هوو، علامة نهانغ دي هوو؛ ومن روندا: جين-فانغور مونيزيرو، من علامة التصميم مونيزيرو؛ ماثيو روغامبا، من علامة تايو؛ وبيرا نتايومبيا، علامة هوت باسو.

تم اختيار المصممين بعناية ليكونوا من خلفيات مختلفة وقد شملت القائمة بعض الأسماء التي تتمتع بالخبرة في الأزياء وأخرى صاعدة تتطلع لإثبات جدارتها في عالم الموضة.

كما شهد عرض الأزياء عارضين من البلدين لعرض القطع الجميلة.

المصدر: neosocialandpr