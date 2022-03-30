ANTOINE GRIEZMANN هو الوجه الجديد لخط مانجو للرجال

وقعت MANGO Man مع لاعب كرة القدم في أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان، الوجه الجديد للعلامة التجارية لموسم ربيع / صيف 2022. تأسس خط مانجو للملابس الرجالية في عام 2008 ليقدم للرجال الموضة العصرية والمعاصرة.

يعتمد أسلوبها على تحديث الملابس الكلاسيكية عالية الجودة من خلال منحها اللمسة المطلوبة للأزياء، وتكييف الاتجاهات مع أسلوب بسيط وحضري لكل يوم.

المهاجم الفرنسي هو رمز رياضي عالمي. كان هداف في بطولة أوروبا 2016، وكذلك في الدوري الأوروبي 2018، وكأس العالم 2018، ودوري الأمم 2021.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أسلوبه الشهير في اللباس وقيمه وجوهره الأصيل والمريح تجعله منه السفير المثالي للشركة.

أمام عدسة المصور المشهور رونان غالاغر، يقدم Griezmann أحدث اتجاهات الخط: سراويل مريحة وحديثة من البوبلين والكتان؛ عودة الخياطة من خلال بدلات صيفية مميزة وكذلك إعطاء معنى جديد للبدلة مزدوجة الصدر؛ سترات من مزيج القطن والكتان بألوان فاتحة للأمسيات الصيفية؛ وملابس بإطلالة بسيطة وقصات أنيقة.

حسب ما قال اللاعب:

"إنه لشرف كبير لي أن أتعاون مع علامة تجارية مثل مانجو، حيث تجمعنا رؤى متشابهة. نمط المجموعات معاصر كما أن لديها قطع متعددة الاستخدامات وسهلة الارتداء تتكيف مع أسلوب كل شخص. أعتقد أنني أميل كثيراً إلى روح البحر الأبيض المتوسط للعلامة التجارية وقيمها. لقد كان مشروعاً رائعاً حقاً، فقد حرص الفريق على أن يسير كل شيء بشكل جيد وأنا فخور بالنتائج".

يشارك أنطوان جريزمان في العديد من القضايا الخيرية، مثل المنظمة غير الحكومية، Un Rien C'est Tout، التي تدعم المشاريع التي لها تأثير إيجابي على الناس، من خلال التعاون مع المنظمات التي تعمل في هذا المجال في فرنسا.

كما أنه متعاطف مع قضايا أخرى، مثل حقوق + LGTBIQ أو المساواة بين الجنسين في الرياضة، من بين أمور أخرى.

على حد تعبير دييجو سيباستيان، مدير الاتصال والصورة وتجربة الزبناء في مانجو: تعد الاتفاقية الموقعة مع Griezmann خطوة جديدة إلى الأمام في التزام مانجو بتعزيز مكانتها من خلال ربط علامتها التجارية بشخصيات رئيسية من عالم الموضة والثقافة والرياضة.

كشركة رائدة في إسبانيا في مثل هذا التعاون، تبحث مانجو باستمرار عن شخصيات تتصف بنفس قيمها.

كما اعتمدت الشركة سابقاً على مواهب رئيسية في حملاتها، مثل جيرارد بيكيه وزين الدين زيدان وأدريان برودي وأندريس فيلينكوسو.

لدى مانجو للرجال 331 متجراً في 35 دولة، بالإضافة إلى قناة إلكترونية، تمثل حالياً 10٪ من أرباح مانجو. تقدم مانجو للرجال ملابس عصرية وعالية الجودة، بحيث تقوم بتكييفها بطريقة تجمع بين الأسلوب الرسمي وغير الرسمي، لتناسب نمط حياة زبنائنا.

اعتمدت مانجو سابقاً على المواهب كثيرة في حملاتها، مثل جيرارد بيكيه، وزين الدين زيدان، وأدريان برودي، وأندريس فيلينكوسو.

المصدر: theqode