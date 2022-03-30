أول علامة لمستلزمات الفروسية في الشرق الأوسط تتّخذ منحى التنوّع والشمولية

تُعدّ Equestribe أول علامة لمستلزمات الفروسية في الشرق الأوسط، وإذا بها تطلق مجموعتها الأولى مع خدمة التوصيل إلى كافة أنحاء العالم، تعتبر هذه العلامة المحلية رائدة في مجال التنوّع والشمولية، وتَعِد الخيّالة بتقديم قطع تخوّلهم تقديم أداء عالٍ وإبراز تميّزهم بينما توحّد مجتمعهم لتخطّي كلّ التحدّيات.

أطلقت العلامة أكثر من 50 منتجاً بتسعة ألوان موسمية، وتحتضن المجموعة قطعاً عملية ومواكبة للموضة من تصميم الخيّالة كاثرينا ماير المقيمة في دبي والتي تمارس الفروسية منذ فترة طويلة، وتشمل القطع الملابس الداخلية الحرارية، والبناطيل القصيرة التي تصل إلى ما دون الركبة، والسراويل الضيقة (ليغينغ)، وأكسسوارات الخيول المتناسقة.

تمّ اختبار كل قطعة لضمان الراحة والأناقة والعملانية، كما صُمّمت لتتماشى مع مناخ المنطقة الدافئ وتمنح الخيّالة الثقة بغضّ النظر عن الشكل والعمر ولون البشرة.

تدعو علامة Equestribe الجميع، بدءاً من الخيالة المبتدئين وصولاً إلى أولئك المتمرّسين، إلى تنسيق القطع للتألق بإطلالة رياضية مثالية لممارسة الفروسية، ترضي أذواقهم وتعزّز ثقتهم بأنفسهم.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم العلامة إضفاء لمسة عصرية على ملابس الفروسية التقليدية المحتشمة من خلال طرح قمصان التونيك والعبايات المصنوعة من أقمشة ومواد مناسبة للأنشطة الخارجية بحيث توفر راحة مطلقة أثناء الحركة وتتيح تقديم أداء عالٍ، وتُعدّ مناسبة لممارسة هذه الرياضة مع الحفاظ على الحشمة.

في هذا السياق، قالت كاثرينا ماير، مؤسسة علامة Equestribe:

"بعد أن كنت جزءاً من مجتمع الخيّالة في الإمارات العربية المتحدة لحوالي عقدٍ من الزمن، لمست حاجة السوق إلى علامة محلية تقدّم قطعاً عصرية وعملية من شأنها أن تواكب التنوّع الذي يكتنفه مجتمع الخيّالة المحليين والمغتربين في المنطقة. وكانت ردود الفعل إيجابية حتّى هذه اللحظة، وبدأت علامتنا تنمو وتتوسّع بشكل مطّرد."

وأضافت: "استخدمنا أقمشة عالية الجودة ومثالية للأنشطة الخارجية واعتمدنا تصاميم تتيح تقديم أداء عالٍ، فصنعنا قطعاً عملية ومريحة من دون المساومة على الأناقة والرقي. تعتبر الراحة المطلقة جوهر هذه المجموعة إذ صُممت منتجاتنا من أقمشة استرتش تسمح للبشرة بالتنفس كما تمتاز بقوام فائق النعومة على البشرة."

في هذه المرحلة، أطلقت علامة Equestribe مجموعتها الأولى لتقييم تفضيلات مجتمع الفروسية.

وآمنت إيماناً كبيراً بقدرتها على تمكين العملاء وتأسيس عملٍ تجاري يرتكز على التفاعل مع المستهلكين والأخذ بآرائهم، وستواصل تصميم منتجات جديدة تلبّي احتياجاتهم.

في الواقع، تتمثّل خطة العلامة في توسيع لوحة الألوان التي تقدّمها، وطرح تصاميم بديلة وتوفير المزيد من الأكسسوارات مع الالتزام بتوفير العملانية والراحة والأداء العالي بأسعارٍ مقبولة.

فضلاً عن ذلك، رسّخت الإمارات العربية المتحدة مكانتها بصفتها منصة للتجارة الإلكترونية، وإذا بهذه العلامة المحلية تستعرض بدورها إمكانات المنطقة والتزامها بأن تغدو محوراً للإبداع والمواهب الفذّة.

المصدر: galerietheagency