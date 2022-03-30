اطلالة ناعمة لشهر رمضان المبارك

استمتعي بإطلالة مشرقة تظهر جمالك الطبيعي في هذا الشهر الفضيل مع مكياج ناعم وخفيف. هذه الاطلالة تتطلب منك بشرة صحية، لذلك ننصحك بالتركيز على صحتك والحفاظ على نظافة ورطوبة بشرتك.

نحثك في هذا الشهر ان تكرسي كل يوم بعضاً من الوقت للاهتمام الذاتي! نقدم لك منتجات جديدة من مجموعة "هيلو جوود ستاف" التي تتميز بمكونات طبيعية بنسبة ٩٥٪ على الأقل.

كما أن هذه المجموعة نظيفة تماما وخالية من أي مواد بلاستيكية دقيقة، البارابين، أو زيوت معدنية.

لنبدأ بماسك الوجه من مجموعة "هيلو جوود ستاف" لإنعاش وترطيب البشرة بقوامه الفريد من الهلام المنعش وماء الخيار.

بعد غسل الوجه من الماسك بالماء الدافئ وتنشيفه، يحين وقت استخدام سيروم العين "ديباف" من مجموعة "هيلو جوود ستاف" بتركيبة حمض الهيلارونيك التي تعطي منطقة ما تحت العين اطلالة مستيقظة ومشرقة فورية.

من ثم ننتقل الى مصل الوجه "برايمر هايدرايت اند بلمب" من مجموعة "هيلو جوود ستاف" الذي يضمن بشرة مشرقة بفضل مكون مستخلص التوت البري.

أخيرا، لا تنسي أن تستخدمي المرطب الحليبي من مجموعة "هيلو جوود ستاف" بمكوناته الفريدة من الكركم وماء الشوفان التي تمتصها البشرة بسهولة ويعمل بشكل مثالي كأساس مرطب تحت المكياج.

حان الآن وقت المكياج!

سر اطلالة المكياج الطبيعية هو استخدام أقل قدر ممكن من المنتجات.

سنبدأ باستخدام الكونسيلر من المجموعة الجديدة "سكين لوفين".

ذات تركيبة خفيفة وناعمة جدا على البشرة وتخفي العيوب والاحمرار بشكل ملحوظ.

كما أن تركيبته الفريدة تغذي البشرة بفضل مكون الالو فيرا المرطب.

شفاهك بحاجة للاهتمام أيضاً! نقدم لك ملمع ومكبر الشفاه "وات ذا فيك!

اكستريم بلمبينج ليب فييلر" الذي يعمل على منح شفاهك لمعة ساحرة وحجم جذاب خلال ثوان بفضل مستخلص الفلفل الحار بنسبة ٠.٣٪! كما أن تركيبته مشبعة بفيتامين أي وحمض الهيلارونيك المرطب والمغذي.

لاكمال مظهرك الرمضاني الناعم، ضعي القليل من مسكارا "دووبل ترووبل" ذات الفرشاة المميزة ٢في١، لها جانب مصنوع من المطاط لمزيد من الكثافة وجانب مصنوع من الألياف لتحديد الرموش.

المصدر: tbwaraad