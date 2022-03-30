العلامة التجارية التي نشأت ونمت في دبي..’نيفا‘ فاشون هاوس

أطلقت العلامة التجارية للموضة والازياء "نيفا فاشون هاوس" من دبي وفي زمن الكورونا وتتصدر الان عناوين الصحف بحضورها الرائع في أحد أكبر أحداث الموضة في الشرق الاوسط ( أسبوع دبي للموضة ) ومن المقرر أن تقدم العرض الختامي لهذا الحدث السنوي في دبي هذا العام.

والجدير بالذكر أنه وفي وقت قصير اشتهرت "نيفا" كأحد بيوت الازياء بجودتها وتصاميمها المميزة والفريدة في السوق المحلية، وكما يقال ما بدء في دبي يستمد نمط الحياة الراقية والجودة العالية المعتادة في دبي.

أسبوع الموضة في دبي، يقام هذا الحدث الفاخر هذا العام في الفترة من 29 الي 31 مارس، اذار في قاعة الفعاليات الشهيرة بفندق كراون بلازا دبي مارينا، وقد وعد المنظمون بثلاث ايام ملئية بمفاجأت من أحدث صيحات الموضة والترفيه والثقافة.

وخلال المنتدي الاعلامي للحدث، قد تحدث أحمد الدكروري، عن السياسة والرؤية المستقبلية ل "نيفا" فاشون هاوس قائلاً:

نحن نفتخر بأننا "نيفا" أحد العلامات التجارية المصممة والمصنعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد بدأت "نيفا" الخطوات الفعلية لتنفيذ تصاميمنا من حلم وشغف، الحلم الذي يقود للتغيير ليس فقط في حياة زبائننا من خلال إعطائهم الشعور بالثقة بما يرتدونه في أي مناسبة بل وايضا التغيير في حياة الاخرين من خلال المساعدة والتبرع مع كل منتج مباع.

ويقدم اسبوع الموضة في دبي مثل كل عام ما يصل الي ثلاث ساعات من عروض الازياء التي ستقدم للجمهور أحدث صيحات الموضة من أفضل دور الازياء في الشرق الاوسط.

ستشهد هذه الفعالية مجموعة من أزياء الكاجوال بالاضافة الى بعض التصاميم التجريبية لأزياء السهرة الراقية المستوحاة من الازياء الملكية.

تصاميم نيفا فاشون هاوس تذهب بأزياء الكاجوال الى مستوى مميز وفريد من خلال بعض اللمسات الخاصة التي تضفي الأناقة مع الحفاظ على بساطتها.

كما سترون المزيج من تقنيات التصميم المختلفة بما فيها التطريز اليدوي والتصاميم ثلاثية الأبعاد والكثير.

في هذه المجموعة سترى التنوع بين كل هذ الأنماط كما سترى مجموعة من التصماميم اليومية لنفس الروح.

وبينما تاخد بعض التصاميم تقنية واحدة سترى مزيج من التقنيات مجتمعة في تصميم أخر.

لكل من لايعرفنا بعد "نيفا فاشون هاوس" هي علامة تجارية معاصرة لبيع الأزياء عبر الانترنت معروفة بالتصاميم الحديثة.

وتقدم مجموعات تناسب كل من يحب الموضة مثل الملابس الرسمية الى القمصان والبلوزات النسائية وحتى ملابس السهرة والمناسبات.

منذ انطلاقنا في 2020 التزمنا بتقديم الازياء عالية الجودة لتناسب خزانة كل امرأة راقية.

المصدر: alfalakmedia