رد تاغ تطلق مجموعة من الجوائز النقدية والهدايا المجانية طوال شهر رمضان المبارك

كشفت رد تاغ، العلامة المفضلة في منطقة الخليج العربي والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية، عن سحوبات نقدية مذهلة لعملائها في الشرق الأوسط احتفالاً بشهر رمضان المبارك. وتحرص العلامة ضمن عروض رمضان كريم لهذا الموسم على تقديم جائزة نقدية هي الأكبر من نوعها على مستوى الشركات في قطاع الأزياء.

ومن المقرر أن تختار العلامة 5 فائزين أسبوعياً في كل بلد طوال فترة العرض، حيث سيتم توزيع جوائز مادية تختلف من دولة لأخرى. ففي الإمارات وحدها خصصت رد تاغ 5 آلاف درهم أسبوعياً لخمسة من العملاء المحظوظين، ليصل إجمالي الجوائز إلى 125 ألف درهم إماراتي. ويستمر عرض رمضان كريم مدة 35 يوماً من 27 مارس وحتى 30 أبريل.

أمّا الجائزة النقدية المخصصة لكل فائز أسبوعياً في البحرين والكويت وعُمان وقطر فتبلغ 500 دينار بحريني و400 دينار كويتي و500 ريال عُماني و5 آلاف ريال قطري على الترتيب. وتجري السحوبات كل أسبوع في البلدان المذكورة أعلاه. ويمكن للعملاء التسجيل مع كل عملية شراء في حال التسوق أكثر من مرة في اليوم، مما يتيح لهم تعزيز فرص الفوز بالجائزة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في رد تاغ: "ينفرد شهر رمضان المبارك بمكانة خاصة في المنطقة تميزه عن كافة الاحتفالات الأخرى، فهو شهر التفاني والعطاء. لذلك حرصنا هذا الموسم على تقديم جائز نقدية مجزية في جميع أنحاء الشرق الأوسط بطريقة تلامس حياة عملائنا، وتعبّر لهم عن خالص امتنانا وتقديرنا لإخلاصهم. كما قال شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في رد تاغ: "جاءت فكرة عروض رمضان من استبيان داخلي أجريناه على عملائنا من الفئة البلاتينية، والذي أظهر تفضيل العملاء للجوائز النقدية والسيارات. وتقديراً للعملاء الدائمين للعلامة، حرصنا على منحهم فرصة الفوز بالجائزة لعدة مرات".

كما سيحصل كل متسوق تبلغ قيمة مشترياته 250 درهم في الإمارات العربية المتحدة على هدية مجانية، من بينها، على سبيل المثال زجاجة عطر فاخر. بينما يبلغ الحدّ الأدنى للمشتريات التي تتيح الفوز بالهدية في البحرين والكويت وعُمان وقطر 25 دينار بحريني و20 دينار كويتي و25 ريال عُماني و250 ريال قطري على التوالي. وتشكّل الهدية المجانية رسالة محبة وامتنان تقدمها رد تاغ لجميع عملائها خلال الشهر الكريم.

وأضاف شهباز: "لطالما أولت رد تاغ اهتماماً خاصاً بالعروض والسحوبات والهدايا التي تقدمها، في إطار سعيها الدائم إلى التميّز في ما يتعلق بتجارب العملاء. فالحصول على ولاء العملاء يتطلب جهوداً جدية ومتواصلة. وهذا ما نجحنا في تحقيقه خلال سنوات طويلة. ونحرص على تقديم المزيد من العروض الهادفة في المستقبل".

وأطلقت العلامة مؤخراً تشكيلتها من الأزياء والأدوات المنزلية الخاصة بشهر رمضان المبارك، ثم أطلقت بعدها عروض شهر رمضان المبارك. وتواصل السعي لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة، من خلال إطلاق مجموعة من الخدمات المميزة، مثل خدمة الاستبدال بأي وقت وبأي مكان وخدمة مقاسك المثالي وخدمة تنسيق الأزياء وخدمة التوصيل المجاني إلى المنزل.

تحرص رد تاغ على تعزيز مكانتها الإقليمية في مجال المنتجات المنزلية والأزياء العصرية من خلال تقديم مجموعة متميزة من الخدمات الجديدة في الشرق الأوسط، وإطلاق برنامج الولاء متعدد المستويات، مكافآت رد تاغ، الذي يضم أكثر من 15 مليون عضو. وحصدت العلامة مؤخراً جائزة ريتيل مي 2021 عن فئة أفضل حملة تسويقية للعام احتفاءً بمساهماتها المميزة.

المصدر: yourwordsmiths.com

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