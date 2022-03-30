نقدّم لكم تشكيلة إديلويس من The Body Shop

قامت شركة The Body Shop بإتخّاذ خطوة جريئة عبر تغييرهم للإسم التّابع لتشكيلتهم الأكثر مبيعاً من “دروبز أوف يوث" إلى “إديلويس". ويُعتبرُ المُركّز الخاصّ بدروبز أوف يوث أحد أفضلِ المُستحضرات مبيعاً من ضمنِ مُنتجات The Body Shop.

إذ يتِمُّ بيع قارورةٍ واحدة من هذا المُنتج خلال كلّ عشرين ثانية في كامل أرجاء العالم. والسؤال المطروح هو، لماذا قاموا بتغيير الإسم الخاصّ بالتشكيلة؟

والجوابُ هو أنّ السبب الرئيسي يتمثّلُ في رغبة هذه العلامة التجاريّة للعودة إلى جذورها النضاليّة.

فمُنذُ بدايتها، تميّزت مؤسسة شركة The Body Shop، آنيتا راديك، برغبتها الجامحة لإحداث تغييرٍ جذريٍ ولِقلبِ موازين عالم الجمال.

فلطالما ناضلت رايديك من أجل حقوق الإنسان والقضايا البيئيّة وتعزيز الثقّة بالنفس.

وإشتهرت أيضاً بموقفها الصّارم ضدّ مُستحضرات مُكافحة الشيخوخة عبر قولِها: "لو كُنتي لا ترغبين في الحصول على تجاعيد، لقُمتي بالتوقّفِ عن الإبتسام منذُ سنوات عديدة."

تُقدِّمُ لنا علامة The Body Shop تشكيلة إديلويس: وهي الزهرة الصامدة ذات المزايا المُضادّة للأكسدة، والتي تنمو في الظروف القاسية بجبال الألب، مُتحديّةً الرياح العاتية والثلوج والأمطار، ممّا يجعلُ زهرة الإديلويس قادرةً على التكيُّف مع جميع الظروف.

فهي قادرة على حماية نفسِها وإصلاح نفسِها بفضل مُضادّات الأكسدة الطبيعيّة الموجودة بها، والتي تضُمُّ حمض الليونتوبوديك، الذي لا يتِمُّ إفرازُه إلاّ عندما تكون الزهرة في خطر.

وقد تمّت إعادة صياغة هذه التشكيلة الجديدة وتحسينها من أجل الحصول على تركيزٍ مُضاعف لمزايا زهرة الإديلويس.

ويتمُّ هذا عبر المزج بين الببتيدات الطبيعيّة والخلايا الجذعيّة لزهرة الإديلويس، بالإضافة إلى مُستخلصِ الإديلويس الذي يحتوي على مُضادّاتٍ قويّة للأكسدة، والتي تعملُ على تعزيز الآليّة الدفاعيّة للبشرة وتُمثّلُ حاجزاً منيعاً لحمايتها.

وفضلاً عن ذلك، تتميّز تشكيلة The Body Shop بكونها تستخلِصُ مُكوِّناتها من الأرُزْ، وهو البديل الطبيعي للببتيدات الصناعيّة التي يتِمُّ إستخدامُها في باقي المُنتجات المُتوفّرة في الأسواق.

كما تتميّزُ مجموعة إديلويس بكونها تتوافقُ مع أساسيات "الكيمياء الخضراء".

إذ يتِمُّ قطفُ وحصدُ زهرة الإديلويس يدويّاً من قِبل المُوّرد الموثوق به والخاصّ بشركة The Body Shop.

وتتمُّ زراعة هذه الزهرة المُميّزة في مناطق تحترمُ التنوّع البيولوجي لجبال الألب وبطريقة حذرة من أجل حمايتِها من كلِّ أنواع الخطر.

بعد ذلك، يتِمُّ إستخراجُها بدون تخليف أي نفايات كيميائيّة، وذلك عبر المرور بمرحلتين تتمثّلان في تجفيف النبتة ثُمّ تقطيرها عبر إتِّباع عمليّة مُتجدّدة.

ولا تزالُ تحتوي تشكيلة إديلويس على المُركّز الأسطوري التّابع لتشكيلة "دروبز أوف يوث" والعديد من المُنتجات المشهورة الأخرى.

بل تمّ توسيع هذه التشكيلة من أجل إدراج منتُوجيْنِ آخريْن – مُركّز إديلويس المُنظّف وكريمة إديلويس للتنعيم المُكثّف – وذلك من أجل تزويدكم بجميع الإحتياجات اليوميّة للعناية بالبشرة.

مُركّز إديلويس المُنظّف – 75 درهم إماراتي

هو جال مائي من أجل تنظيف الوجه بشكلٍ يومي.

وهو غنيٌّ بمُستخلص زهرة الإديلويس الطبيعي، ويسمحُ بإزالة كلّ المواد المُلوّثة من البشرة. وتتناسب تركيبتُه مع البشرة الحسّاسة.

سيروم إديلويس المُركّز للإستخدام اليومي – 139 درهم إماراتي (30 مل) / 169 درهم إماراتي (50 مل)

هو سيروم سريع الإمتصاص ولا يحتوي على مواد تُسبّبُ الإنسداد في المسام.

وهو غنيّ بمُستخلص الإديلويس والببتيدات وحمض الهيالورونيك والزيوت المُستخلصة من بذور المورينغا.

ويُوفّرُ هذا السيروم ترطيباً يدومُ لمُدّة 24 ساعة، كما يقوم بحماية البشرة من كلِّ أنواع التلوّث الداخلي والخارجي.

سيروم إديلويس المُركّز للعيون – 109 درهم إماراتي

هو سيروم لمعالجة البشرة المُحيطة بالعيون، ويتميّزُ بتركيبته الغنيّة بمُستخلص الإديلويس والببتيدات وحمض الهيالورونيك والزيوت المُستخلصة من بذور المورينغا.

ويُساعدُ هذا السيرو م على تنعيم وشدّ البشرة المُحيطة بالعيون.

كريمة إديلويس للتنعيم المُكثّف – 139 درهم إماراتي

هي كريمة مُركّزة وغنيّة بمُستخلص الإديلويس والببتيدات الطبيعيّة، التي تُساعدُ على ترطيبِ وتسميكِ البشرة.

كما تُساهم في صنع حاجزِ منيع لحماية البشرة بشكلٍ مثالي.

سائل إديلويس للتقشير – 109 درهم إماراتي

هو جال خاص بالتقشير، وغنيّ بمُستخلص الإديلويس وحمض الهيالورونيك.

يقوم هذا المُستحضر بإنتقاء كلّ الشوائب الموجودة على البشرة، كالمواد المُلوّثة وخلايا الجلد الميتة، ومن ثُمّ يقومُ بتقشيرها – مِمّا يُضفي إطلالةً مُشرقة ويُعطي ملمساً ناعماً للبشرة.

رذاذ إديلويس "باونسي جيلي" للوجه – 99 درهم إماراتي

هو رذاذ للوجه سهل الإستخدام، وغنيّ بمُستخلص زهرة الإديلويس وزهرة بودليا، بالإضافة إلى الزيوت المُستخلصة من بذور المورينغا.

ويقومُ هذا الرذاذ الخفيف بحماية البشرة من المواد المُلوّثة الداخليّة والخارجيّة ومن المضار الناتجة عن التعرّض للضوء الأزرق.

كما يُساهمُ هذا الرذاذ في ترطيب البشرة لمدّة 24 ساعة.

قناع الوجه الورقي الغنّي بسيروم الإديلويس المُكثّف – 35 درهم إماراتي

هو قناع ورقي قابل للتحلّل و مُتكوّن من مُركّز الإديلويس الرائع الخاص بعلامة The Body Shop.

ويُساهمُ هذا القناع في تعزيز وتمليس وتسميك وترطيب البشرة في مُدّةٍ لا تتجاوز 15 دقيقة.

المصدر: tishtash