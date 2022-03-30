علامة Isla & Evie تفتتح أول متجر رائد لها في دولة الإمارات

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كشفت علامة Isla & Evie، العلامة الشهيرة بتصاميمها الأنيقة من الملابس الداخلية وملابس النوم والسباحة والأزياء المنزلية العملية، عن افتتاح أول متجر رائد في دولة الإمارات في شهر فبراير 2022 في دبي هيلز مول بالقرب من دبي هيلز بارك ودبي هيلز بوليفارد.
ويشكل المتجر الفاخر بمساحته الواسعة وجماله الاستثنائي وجهة شاملة للملابس الداخلية العصريةً والعمليةً.
ويوفر المتجر الجديد لعاشقات الأناقة خيارات فاخرة تمنحهم الثقة والجرأة، بالإضافة إلى إمكانية التقاط صور تحلو مشاركتها على إنستجرام، فهو يتميز بديكورات عصرية وإضاءة مبهرة وأجواء حيوية تجمع بين المرح والرقي ليعكس بصمة علامة Isla & Evie.
كما يتألق المتجر بإكسسورات بالذهبي الوردي إلى جانب الطلاء اللامع انسجاماً مع هوية العلامة الفريدة.
أما واجهة المتجر، فيبرز فيها الأزرق الفاتح والوردي الساطع اللذين تشتهر بهما العلامة مما يضفي على المتجر لمسات من الفخامة والأناقة.
ويعرض المتجر تشكيلات صيف وربيع 2022، مثل تشكيلة Chinese Box والمستوحاة من الصناديق الصينية المزخرفة بكل عناية بنقشة الأزهار الجميلة، حيث عززت العلامة جمال هذه الصناديق باستخدام فن التطريز الفاخر والأقمشة المزركشة الناعمة والحيوية، وتشكيلة Last Tango الغنية باللمسات الأنثوية والدانتيل الأنيق ودرجات اللون الأزرق الرائعة والتي تعكس القوة والجمال في الوقت ذاته.
وتدرك Isla & Evie أهمية الاحتفاء بثقافة التنوع من خلال توفير أزياء بأسعار معقولة لتلبية احتياجات مختلف المقاسات والأذواق.
كما يلبي المتجر احتياجات المنطقة من صيحات الأزياء والملابس الداخلية وملابس النوم، حيث يستضيف إلى جانب إبداعات العلامة تشكيلات أبرز العلامات الموسمية الأخرى، من بينها Gossard وAmbra وFine Lines وSkiny وThe Knicker Company.
تتوفر منتجات Isla & Evie حالياً كعلامة مستقلة في متاجر La Senza في دولة الإمارات وعبر موقعي The Fashion Net و Namshi الإلكترونيين.
تبدأ الأسعار من: 199 - 299 درهم إماراتي
المصدر: atteline
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