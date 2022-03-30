علامات أزياء جديدة تنطلق للعالم من حاضنة الأعمال in5 في دبي

أعلنت in5 للتصميم، حاضنة الأعمال المتخصصة بتمكين المواهب والشركات الناشئة في مجالات التصميم والأزياء والتي تقع في حي دبي للتصميم، عن انطلاق مجموعة جديدة من العلامات التجارية للأزياء الجاهزة لنخبة من مصممي الأزياء الصاعدين والمبدعين، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع وملتقى للمواهب والشركات الناشئة في مجالات التصميم والأزياء.

وتنضم المجوعة الجديدة التي تشكل سبع علامات التجارية متخصصة في الأزياء الجاهزة إلى مجموعة كبرى ومتنوعة من الشركات الناشئة التي تم تأسيسها في حاضنة in5للتصميم ومختبرها للأزياء «Fashion Lab» الذي يمتاز بتجهيزات وبنية تحتية متطورة حيث يتلقى المصممون الدعم والتوجيه لإطلاق مشاريعهم وتوسيع نطاقها في بيئة داعمة للابتكار، وذلك تحت إشراف وقيادة فريق من المتخصصين ذوي الخبرات الواسعة في دور الأزياء الكبرى بهدف تمكينهم ومساعدتهم من تحويل أفكارهم المتميزة إلى مشاريع ناجحة تجارياً.

وتضم العلامات التجارية للأزياء الجاهزة "غوريلا رولز" المتخصصة في تصميم وإنتاج الملابس الرياضية والاكسسوارات الضرورية للـ"جوجيتسو" بالإضافة إلى تشكيلة عصرية من الأزياء الرياضية ذات الجودة والمواصفات العالية التي تحمل شعار الغوريلا والمناسبة للرجال والسيدات، وعلامة "Doppelgänge" التجارية المستوحاة بالكامل من الجيل "زد" Gen-Z والتي تقدم أزياء عصرية مميزة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى "Úchè من Amber" ذات التصاميم المبتكرة والمناسبة للرجال والسيدات حيث يمكن شراء مجموعة مختارة من الأزياء من خلال موقع Shein، وعلامة "مانيل فاشون" التي أصبحت تصاميمها الخيار المفضل لمشاهير الإعلام العربي والعالمي حيث تضم مجموعاتها أزياء أنيقة مستوحاة من التقاليد اليونانية.

كما تضم مجموعة العلامات التجارية الجديدة "ألاود" العلامة المصممة لدمج حلول التكنولوجيا ومفاهيم الاستدامة مع صيحات الموضة صديقة للبيئة، وبوتيك "مارثا فاضل" الذي يحاكي متطلبات المرأة العصرية من خلال باقة من الأزياء المناسبة لمختلف المناسبات والتي ظهر بعضها في فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، بالإضافة إلى علامة "هيبيلا" التي تقدم مجموعة واسعة من الأزياء المناسبة للثقافات الغربية والعربية والآسيوية.

تضم حاضنة الأعمال in5 حالياً ثلاثة مراكز متكاملة للابتكار هي: in5 للتكنولوجيا في مدينة دبي للإنترنت، وin5 للإعلام في مدينة دبي للإنتاج، وin5للتصميم في حي دبي للتصميم. وتقدم in5 من خلال برامج العضوية خمس مزايا رئيسة بأسعار تنافسية للأعضاء، وهي خدمات حضانة الأعمال، ومساحات العمل الإبداعية، وخدمات التوجيه والاستشارات، وإشراك الأعضاء في ورش العمل والفعاليات ذات الصلة، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى المستثمرين.



المصدر: hkstrategies