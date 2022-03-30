نيفا فاشون هاوس دبي تستعدّ لتتصدر عناوين الصحف في أسبوع الموضة في دبي

من المتوقّع أن تتصدّر "نيفا فاشون هاوس"، الذي تم إطلاقها في زمن كوفيد، عناوين الصحف حيث ستقدّم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها العرض الختاميّ الضخم والمذهل في أسبوع الموضة في دبي وهو أحد أهم أحداث الموضة في الشرق الأوسط.

يقام هذا العام أسبوع الموضة في دبي، من 29 الي 31 مارس/اذار في فندق كراون بلازا دبي مارينا، وقد وعد المنظمون بثلاثة أيام مليئة بمفاجآت من أحدث صيحات الموضة والترفيه والثقافة.

وفي هذا السياق، شارك الرئيس التنفيذي أحمد الدكروري الرؤية المستقبلية لـ "نيفا فاشون هاوس" قائلاً: نحن نفتخر بأن "نيفا" هي من العلامات التجارية المُصنّعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد بدأت "نيفا" الخطوات الفعلية لتنفيذ تصاميمها، وقد أبصرت هذه الفكرة النور من حلم وشغف، الحلم بإحداث فرق ليس فقط في حياة زبائننا من خلال منحهم الشعور بالثقة بما يرتدونه في أي مناسبة، بل وأيضاً أن نُحدث فرقاً في حياة الأقلّ حظوة من خلال المساعدة والتبرع مع كل قطعة يتمّ بيعها.

ويقدم أسبوع الموضة في دبي مثل كل عام ما يصل إلى ثلاث ساعات من عروض الأزياء التي ستقدم للجمهور أحدث صيحات الموضة من أفضل دور الأزياء في الشرق الاوسط.

وأضاف أحمد الدكروري: "سيشهد الحضور خلال هذه الفعالية مجموعة من أزياء الكاجوال بالإضافة إلى بعض التصاميم التجريبية لأزياء السهرة الراقية المستوحاة من الأزياء الملكية. تصاميم نيفا فاشون هاوس ترتقي بأزياء الكاجوال إلى مستوى مميز وفريد من خلال بعض اللمسات الخاصة التي تضفي الأناقة مع الحفاظ على بساطتها. كما تتميّز بمزيج من تقنيات التصميم المختلفة بما فيها التطريز اليدوي والتصاميم ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى تقنيّات أخرى. سيلاحظ الحضور أيضاً كيفيّة الانتقال بين هذه الأساليب المختلفة تتميّز هذه المجموعة بالتنوع الذي يتجسّد في كلّ هذ الأنماط وتشمل تشكيلة من التصاميم اليومية بنفس الطابع. وبينما تستخدم بعض التصاميم تقنية واحدة يمكن أيضاً ملاحظة مزيج من التقنيات مجتمعة في تصميم أخر."

"نيفا فاشون هاوس"، علامة تجارية معاصرة لبيع الأزياء عبر الانترنت معروفة بالتصاميم الحديثة. وهي تقدم مجموعات تناسب كلّ عشّاق الموضة مثل الملابس الرسمية والقمصان والبلوزات النسائية وحتى ملابس السهرة والمناسبات.

وأضاف: "منذ انطلاقنا في 2020 التزمنا بتقديم الأزياء عالية الجودة لتناسب ذوق كلّ امرأة تودّ أن تتألّق وتبرز."

أمّا بالنسبة إلى التصاميم، فقد جسّد المدير الإبداعي لـ"نيفا" إبداعه الجامح في المجموعة، حيث أضاف إلى القطع التفاصيل الحديثة مثل القوس الضخم والفتحات الاستراتيجية وخطوط العنق التي تتميز بالثقة. وتتميّز المجموعة أيضاً بزخارف كثيفة تزيّن البلوزات التي تُعتبر الخيار المثاليّ لتتألّقي في الفعاليّات الأنيقة والفاخرة.

تتميّز كلّ قطعة بقصّة مختلفة تُحدّد من يرتديها ويتألّق بها. "بريق ساحر يخطف الأنفاس".



المصدر: alfalakmedia