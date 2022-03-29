معرض إكسبو 2020 يجلب تصميم الأزياء من موريشيوس إلى رحاب دبي

احتفى جناح موريشيوس في منطقة الفرص في إكسبو 2020 دبي، باليوم الوطني لجمهورية موريشيوس في 15 مارس الماضي، بأسلوب مميز عبر استضافة نخبة من مصممي الأزياء الموهوبين، وإقامة عرض للأزياء في ون آند أونلي رويال ميراج في دبي.

نظم العرض المميز للأزياء مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس، بالتعاون مع وزارة التنمية الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، ومعهد موريشيوس للأزياء والتصميم، وهيئة موريشيوس للترويج السياحي.

تماشياً مع موضوع جناح موريشيوس في إكسبو حملت المجموعة عنوان "جذور المستقبل".

إذ استعرض اثنان وعشرون طالباً موهوباً في السنة الأخيرة من معهد موريشيوس للأزياء والتصميم 74 زياً ضمن المجموعة، صممت بدعم من الشركات المصنعة المحلية في موريشيوس، وهي مستوحاة من تاريخ تطور الأزياء في موريشيوس.

جسدت المجموعات المعروضة من الأزياء التاريخ الغني لجمهورية موريشيوس، فضلاً عن تطور الصناعة على مسار الحداثة والمستقبل، والتصاميم الأصلية المتجذرة والتي تتوافق مع ممارسات الاستدامة البيئية لصناعة الأزياء، إذ تسعى موريشيوس إلى اتباع هذا النهج البارز خلال المستقبل.

تم تطوير المجموعات بالتعاون مع Carlin International Trend Bureau.

وبهذه المناسبة صرح حمراج رامنيال، رئيس التنمية الاقتصادية في موريشيوس:

"يعتبر هذا العرض المميز للأزياء الأول من نوعه الذي تم تنظيمه في منطقة الشرق الأوسط. يسعدنا تسليط الضوء على المواهب الرائدة التي نمتلكها، واستعراض أعمالنا في وجهة رائدة على المستوى العالمي مثل دبي. ونتطلع أن نكون قد قدمنا فكرة واضحة عن إمكانيات موريشيوس في مجال تصنيع الأزياء ذات الجودة العالية والتي تحمل أسماء العلامات التجارية الرائدة، لنوطد أسس أواصر التعاون مع مدارس ومعاهد التصميم في دولة الإمارات".

وصرح حضرة سوميلدوث بهولا، وزير التنمية الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات قائلاً:

"تعد موريشيوس وجهة رائدة في تصنيع الملابس التي تعتمد على النظام الإيكولوجي في إنتاج السلع، بدءاً من اختيار الأقمشة الصديقة للبيئة وانتهاءً بوضع لمسات مستدامة تضفي مزيداً من الأناقة على المنتجات. كما أنها تمتلك الخبرات والمواهب القادرة على تدريب المتخصصين في مجال التصميم وإنتاج الملابس التي يمكن عرضها في كافة الأسواق على مستوى العالم".

وأضاف:

"إنه لشرف كبير أن أشارك في مثل هذا الحدث الخاص الذي يسلط الضوء على منهجية التصميم المبتكرة في موريشيوس، ويحتفي بصانعي الملابس والصناعات النسيجية في رحابها. إذ دمج فريقنا الموهوب بين التصميم التقليدي وعمليات التصنيع لابتكار منتجات مميزة صديقة للبيئة لخلق عالم أفضل للغد. "

حضر عرض الأزياء شخصيات بارزة من موريشيوس ودولة الإمارات، وممثلون عن مدارس التصميم الشهيرة في دولة الإمارات، ومصممو الأزياء المعروفون، وخبراء في الصناعة، ووسائل الإعلام، والمؤثرون الاجتماعيون على وسائل التواصل الاجتماعي، ورجال الأعمال الإماراتيون، والمشترون من جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: sevenmedia