بوكس فيتي تطلق مجموعة رمضان والعيد الحصرية

أطلقت بوكس فيتي، الشركة المختصة بمستلزمات الحفلات، مجموعتها الحصرية الجديدة الخاصة بشهر رمضان والعيد، وذلك بالتعاون مع الفنانة الإماراتية المرموقة مريم عباس التي قامت بتصميم هذه المجموعة.

تتميز مجموعة بوكس فيتي بمنتجات محدودة الإصدار وتشمل الأكواب الورقية والأطباق والمناديل ذات الجودة العالية والصديقة للبيئة أيضاً - وهي مثالية للنزهات الصحراوية، ووجبات الأطفال، والاحتفالات في الحدائق عند الإفطار والسحور أو في العيد.

تبرز مجموعة رمضان والعيد الخاصة بـ “بوكس فيتي" بتصميمات مريم عباس الجميلة المرسومة باليد والتي ركزت بتفاصيلها الدقيقة على السجاد العربي والألوان الترابية الناعمة للصحراء.

تجمع منتجات هذه المجموعة الحصرية بين الأناقة والدقة بألوانها المحايدة مركزة على المراجع العربية والخط العني الحديث بهدف تجسيد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

تشتهر الفنانة الإماراتية مريم عباس، برسوماتها المعقدة بطريقة مذهلة، وتركز فنونها ورسوماتها المصغرة على الثقافة والمجتمع العربي، التي تم استعراضها على حساب انستقرام الرسمي.

وتضم محفظة العملاء الخاصة بمريم عباس العديد من العلامات التجارية المعروفة بما في ذلك الاتحاد للطيران وكيت كات العربية.

تحدثت مريم عن إلهامها حول التعاون مع بوكس فيتي، قائلة:

"استوحيت تصميم مجموعة بوكس فيتي من الجلسات العربية التقليدية على السجادة حيث تجتمع الأسرة عند وقت الإفطار. لذلك، استلهمت مجموعة بوكس فيتي، من تلك السجادة بالذات لخلق إحساس الحنين إلى الماضي. بالأخص أن في عصرنا الحديث، لم يعد هذا هو الحال."

وأضافت لويس هولك، مؤسس، شركة بوكس فيتي:

"يتمثل هدفي بخلق ذكريات ولحظات لمناسبات الأفراد الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وسعياً وراء ذلك، أطلقت سلع فريدة وعملية خاصة بالحفلات. وتشرفت بالعمل مع مريم عباس على تصميم هذه المجموعة الفريدة للاحتفال بهذا الوقت المميز جداً في التقويم الإسلامي".

ألهمت مجموعة بوكس فيتي ومريم عباس أيضاً مصممة الكيك رشا رميلي ([email protected])، في اعداد كوكيز بنفس التصميم.

وتضفي لمسة رشا الخاصة الفرادة والجمال للحلوى على مأدبة رمضان أو العيد.

تتوفر مجموعة بوكس فيتي الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر على الإنترنت وفي متاجر مختارة من سبينيس ووايتروس وفيرجين ميجا ستورز في دبي وأبو ظبي.

ويمكن الحصول على الكوكيز الخاصة برشا رميلي على موقع بوكس فيتي الإلكتروني www.boxfetti.ae.

المصدر: tishtash