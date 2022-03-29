’Dream in a city‘ لدار أزياء ليلي بلان..أناقة وراحة في مجموعة أزياء ربيع وصيف 2022

كشفت سابرينا محي الدين مؤسسة "ليلي بلان" والمديرة الإبداعية للدار عن إطلاق مجموعة جديدة من الأزياء الأنيقة والمريحة المستوحاة من المرأة العاملة، تحت عنوان “Dream in a city” بالتزامن مع مشاركة العلامة الرائدة بأسبوع الموضة العربي في دبي في دورته الحالية.

تتميز المجموعة الجديدة بالتصاميم المفضلة لكل سيدة، مع إضافة التفاصيل الخاصة على الأقمشة المختلفة مثل الكتان، الساتان، الكريب والدانتيل الفاخر لتتناسق مع أشكال الأجسام المختلفة للسيدات لتمنحهن شعور الأناقة، الأريحية والثقة بالنفس أثناء تأدية أعمالهن ومهامهن اليومية.

استوحت ليلي بلان مجموعتها الجديدة من خطوط المدن العالمية لتضفي خصوصية وتفرد على كل من القطع.

وينعكس هذا الالهام من خلال القصات الواضحة والخطوط المميزة التي تعكس أشكال مباني المدينة وأبراجها وتعرجات شوارعها على المجموعة بالقطع الممزوجة بألوان كالأخضر الاستوائي الداكن، الأحمر الساحر، الرمادي والبيج، الأبيض المتقزّح، والأسود الملكي بقطع متنوعة من الفساتين الطويلة، السراويل واسعة وعالية الخصر، البدل، السراويل القصيرة، التنانير والقمصان القصيرة.

وأطلقت العلامة في مجموعتها الجديدة آخر خطوط إنتاجها الذي يركز على المقاسات الزائدة الحجم من خلال تعاونها مع أماني السيبي، أول عارضة أزياء ممتلئة في الشرق الأوسط، لتؤكد ليلي بلان على إيمانها بأن الأزياء العصرية، الأنيقة والمريحة يجب أن تكون متاحة لجميع السيدات على اختلاف أشكال أجسامهن.

وتتحدث سابرينا قائلة:

"إننا نتطلع إلى المضي قدماً في رؤيتنا للازدهار بعالم الأزياء وتقديم قطع مميزة لمختلف النساء تتناسب مع اختلاف خلفياتهن وهَوُياتُهن وأشكالهن لغرس الثقة وإبراز الأنوثة في أقوى صورها مع جعل كل امرأة تشعر بالراحة والأناقة في العمل والحياة اليومية."

وأضافت سابرينا:

"فخورون بمشاركتنا في أسبوع الموضة العربي في دبي الى جانب علامات وأسماء هامة لنشارك تجاربنا وخبراتنا ونرتقي في عملية التعلم والتطور المستمرة لتقديم الأفضل دائما. هذا الحدث هو أحد إنجازات دبي في عالم الموضة لتؤكد دوماً موقعها الرائد في المنافسة العالمية وتمنحنا كرواد أعمال ومصممين وعلامات تجارية إماراتية منصة للتقدم وانطلاقة نحو العالمية."

تمتاز مجموعة "Dream in a City" كغيرها من المجموعات السابقة من الدار بمرونة تصاميمها التي يمكن تنسيق كل قطعة منها بأشكال متنوعة ومختلفة مع الإبقاء على هوية العلامة الكلاسيكية والبسيطة.

وتعكس التصاميم قصة حلم المرأة القوية المتمكنة التي جعلت من المدينة انطلاقة لها ولنجاحاتها وانجازاتها ومقراً لتحقيق أحلامها تماماً كما فعلت سابرينا محيي الدين في دبي.

المصدر: thinksmart