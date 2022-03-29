Anthropologie تطرح مجموعتها لشهر رمضان المبارك

ترفع علامة Anthropologie الستار على مجموعتها الاستثنائية من الملابس الجاهزة لشهر رمضان المبارك، والتي تضمّ قطعاً مُصمّمةً للمرأة المعاصرة مع لمسة بوهيمية جذابة لتتألّق بإطلالة متميّزة في الشهر الفضيل. في مجموعتها لشهر رمضان، تقدّم علامة Anthropologie قطعاً عصيةً على الزمن، مع التركيز على التصاميم المريحة والأنيقة للإطلالة اليومية، لا بل أيضاً لإطلالة السحور.
تكتنف مجموعة رمضان باقةً من الفساتين التي تلتفّ حول الجسم، وتصاميم الجامبسوت المريحة، والبلوزات المواكبة لأحدث صيحات الموضة والبناطيل الفضفاضة، وكلّها مزيّنة بنقشات رائعة بألوان ترابية ومحايدة. ارتقي بإطلالتك مع أزياء الكيمونو المزيّنة بنقشات بوهيمية فريدة أو اختاري إطلالةً أكثر بساطةً مع تنانير وبلوزات مزادنة بتطريز ناعم.
تحمل كل قطعة توقيع كوكبة من المصمّمين العالميين لإبراز التصاميم الفريدة والقصص التي يحملها كلّ واحد منهم.
المصدر: theqode
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