مجموعة Swiss Skin Solution من MAVALA

تنطلق علامة Mavala السويسرية لحلول العناية بالبشرة، وهي علامة حائزة على الجوائز في هذا المجال بفضل أبحاثها المبتكرة للتميز ومساهمتها الفعالة في قطاع منتجات الجمال النظيفة بدولة الإمارات. نشأت العلامة انطلاقاً من التمازج بين الطبيعة السويسرية الجميلة والمبادئ العلمية لعلم التجميل، لتقدم منتجات سويسرية 100% للعناية بالبشرة تستخدم في صنعها النباتات النادرة من جبال الألب والمكونات الفعالة المتطورة لتلبي احتياجات البشرة على اختلاف أنواعها.

وانطلاقاً من إرثها العريق الممتد 60 عاماً من الأبحاث العلمية المختصة بمنتجات الجمال والعناية بالبشرة، أطلقت Mavala مجموعتها للعناية بالبشرة باسم Swiss Skin Solution والتي تختص بإيجاد الحلول لأية مشاكل للبشرة مهما كان العمر أو نوع البشرة، وتضم منتجات متنوعة تم اختبار سلامتها للبشرة و\أو للعينين وهي:

ANTI-AGE PRO: خاصة بعلامات تقدم السن ويساعد في تنشيط آليات الشباب في البشرة، وهي مجموعة من المنتجات التي تستخدم فيها ورود جبال الألب ذات الخصائص المقاومة لعلامات تقدم السن لاستعادة النضارة والمظهر الشاب وتخفيف ظهور علامات تقدم السن على البشرة.

NUTRI-ELIXIR: صممت هذه المجموعة للبشرة الجافة أو المتعبة، وتستخدم مزيجاً فريداً من زيت بذور الكتان السويسري ومحفزات الدهون ومركبات الزيوت النباتية المنشطة حيوياً لتجدد البشرة بواسطة الدهون.

AQUA PLUS: للبشرة التي تفتقر إلى الرطوبة والبشرة الضعيفة، وهي مجموعة مخصصة لترطيب البشرة بأحماض الهياليورنيك على ثلاثة مستويات للخلايا بينما تعيد تجديد البشرة بترطيب العناصر المستمدة من جبال الألب.

SKIN VITALITY: قد تؤدي عوامل التوتر والتلوث والحاجة للنوم والأشعة فوق البنفسجية أو التدخين إلى ظهور علامات الإرهاق على البشرة. وبفضل خلاصة المشمش السويسري، فقد صممت هذه المجموعة بحيث تشجع الحصول على النضارة الصحية والبشرة المشرقة.

PORE DETOX: تعمل هذه المجموعة على موازنة العوامل الخارجية الضارة والتغيرات الهرمونية والتي قد تسبب إفراز الزيوت في البشرة، وتستخدم فيها عشبة الصفصاف من جبال الألب وماء شجرة ويتشهازل والبيرلايت لتنقية البشرة وتنظيفها العميق وانتعاشها.

CLEAN & COMFORT: هذه المجموعة مناسبة لمن تتحسس بشرتهم بسبب استخدام منتجات غير مناسبة أو نظراً لحساسية البشرة، وتستخدم الصبار والميسيلار لتنقية البشرة وإعطائها نعومة ملفتة.

ونظراً لأن مشاكل البشرة قد تظهر بأشكال مختلفة أو تظهر مجتمعة، فإن بوسع عملاء Mavala الاختيار من بين تشكيلة من المنتجات المتنوعة وتنسيقها وفقاً لاحتياجاتهم الشخصية. وتقدم كل مجموعة نظاماً للنهار والليل من منتجات Swiss Skin Solution للحصول على تجربة لا مثيل لها في العناية بالبشرة.

تتميز منتجات Mavala بالأناقة والتركيبة المتطورة، وهي مغلفة بشكل صحي آمن يمنع دخول الهواء إلى التركيبة. وتعمل مختبرات العلامة في جنيف على تصنيع المنتجات وإجراء اختبارات صارمة للغاية لضمان تلبية أعلى معايير الجودة.

ويمكن الحصول على منتجات Swiss Skin Solution من Mavala، بما فيها رغوة التنظيف Pore Detox الحاصلة على الجوائز ضمن جوائز العناية بالبشرة 2021 في المملكة المتحدة في جميع صيدليات بوتس في الإمارات وعبر مواقع التسوق مثل أمازون ونون ونمشي. وتتميز منتجات Mavala بأسعارها المعقولة وبالتوازن بين المكونات الصيدلانية والطبيعية والجمالية.

وتقول السيدة دوريس موت بوبلير، الرئيس التنفيذي للعلامة: "حلمنا في Mavala هو أن يتمكن الجميع من الحصول على المظهر الجميل والشعور المميز بطريقة صحية، وهذا هو جوهر إيماننا النابع من الطبيعة السويسرية والتقدم العلمي."



المصدر: empyrecommunications