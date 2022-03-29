دار معوّض ستطرح ملكية NFT مجزأة لتاج ملكة جمال الكون باور اوف يونيتي

أعلنت شركة "أيسكاب" Icecap، الرائدة العالمية في ابتكار الرموز غير القابلة للاسترداد (NFT) للألماس المخصص للاستثمار، ومعوّض، دار المجوهرات الفاخرة العالمية، من خلال فرعيهما في إمارة دبي، اليوم عن توقيع اتفاقية لطرح ملكية مجزأة من تاج ملكة جمال الكون الذي ابتكرته دار معوض من خلال بيع رموز جديدة غير قابلة للاسترداد.

ويزين تاج ملكة جمال الكون "باور أوف يونيتي" (Power of Unity أو قوة الاتحاد) رأس هارناز ساندو، ملكة جمال الكون لعام 2021، بعد أن اعتمرته أندريا ميزا، ملكة جمال الكون لعام 2020، وقبلها زونزيببي تونزي، ملكة جمال الكون لعام 2019.

وللمرة الأولى على الإطلاق، سيكون هذا التاج الأيقوني الفريد للغاية متاحاً لمحبي هذه المنافسة من خلال تكنولوجيا الرموز غير القابلة للاسترداد. وسوف ينال أولئك الذين يشترون رمزاً غير قابل للاسترداد فرصة ليصبحوا بأنفسهم جزءاً من تاريخ ملكة جمال الكون.

تعليقاً على هذه الاتفاقية، قال جاك فورهيس، مؤسس "أيسكاب" ورئيسها التنفيذي: "مع تحول عالمنا بشكل متزايد نحو الرقمنة، بات من الممكن القيام بأمور كان من الصعب استيعابها وتصورها منذ أقل من جيل مضى. ولا تمنح الرموز غير القابلة للاسترداد برهاناً ثابتاً على ملكية غرض ما فحسب، بل يمكنها أيضاً أن تسمح لصاحب هذا الرمز بفتح المحتوى الرقمي المرتبط بهذا الغرض، الذي هو في هذا الحالة مرتبط بمنافسة ملكة جمال الكون وحكايات المشاركات والتاج بحد ذاته."

وقال باسكال معوّض، الشريك المؤتمن على دار المجوهرات المرموقة التي يقع مقرها الرئيسي في دبي: "تعتبر منافسة ملكة جمال الكون من المنافسات الأكثر تألقاً وشعبية في العالم اليوم. ولهو أمر ملهم أن تُقام فعالية تسلط الضوء على المثاليات الإنسانية المتمثلة بالقوة والاتحاد والذكاء والمثابرة. ويمثل التاج بحد ذاته الرسالة القوية التي تحكيها هذه القيم، وهو أيضاً واحد من قطع المجوهرات الأكثر استثنائية في العالم."

وفي حال اتُّخذ القرار بالتوقف عن اعتماد تاج"باور أوف يونيتي" أو عندما يتم اتخاذ هذا القرار، سوف يتم وضعه في متحف وسيتم السماح بالتداول برموزه إلى أجل غير مسمى، أو بإمكان مالكي الرمز التصويت على بيع التاج في المزاد العلني.

وأوضح فورهيس قائلاً: "بما أننا سنلجأ إلى تكنولوجيا الرموز المجزأة غير القابلة للاسترداد لهذا المشروع، سيسمح العقد الذكي الذي تتضمنه الرموز لأكثرية من المالكين بإجراء نوع من "التصويت" على مصير التاج في حال التوقف عن استخدامه في منافسة ملكة جمال الكون. وفي حال تم بيع التاج تتدفق الأموال الناتجة عن عملية البيع تلقائياً إلى مالكي الرموز غير القابلة للاسترداد في ذلك الوقت."

وقالت بولا شوغارت، رئيسة منظمة ملكة جمال الكون: "نحن فرحون للغاية لأن محبي المنافسة سينالون الفرصة لامتلاك جزء من تاريخنا. ولهو فخر لمنظمة ملكة جمال الكون أن تتعاون مع أيسكاب ومعوّض لإطلاق هذه الفرصة الرائعة ولطرح هذه الطريقة الجديدة للتفاعل مع محبي المنافسة والوصول إلى جمهور أوسع."

وسوف ترتكز الملكية المجزأة للتاج على رموز غير قابلة للاسترداد بتقنية البلوك تشين من نوع إيثيروم (Etherum blockchain NFTs)، وهي من خلال تكنولوجيا "العقود الذكية" تحتوي على شروطها وبنود التداول الخاصة بها. ومن المتوقع أن يتم إصدار الرموز المجزأة غير القابلة للاسترداد في النصف الثاني من عام 2022 على منصات مختارة للتداول بالعملات الإلكترونية. وما إن يتم ذلك، سيحدد العرض والطلب قيمة هذه الرموز.

ولفت د. مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين وإحدى الشخصيات الأكثر تأثيراً في قطاع البلوك تشين، قائلاً: "لهو من دواعي سرورنا أن مشروع تحويل تاج ملكة جمال الكون "باور أوف يونيتي" إلى رموز يجري انطلاقاً من دبي. فسبق أن أصبحت دبي مركزاً لنشاطات البلوك تشين وأصبحت أيضاً واحداً من أهم مراكز التجارة بالألماس في العالم. بالتالي، نتوقع أن هذه العلاقة بمنافسة ملكة جمال الكون سوف تساعد على تركيز الانتباه على دور دبي المتزايد في هذه القطاعات."



المصدر: theqode