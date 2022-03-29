نظارات ADIDAS ORIGINALS الجديدة تجمع ما بين موضة الشوارع والطابع الرياضي

تعكس مجموعة نظارات Adidas Originals الجديدة تطور الثقافة الشعبية، وتتّخذ نهجاً يؤكّد على التزامها تجاه المجتمع واحترامها له. وقد نسفت هذه العلامة الرائدة في مجال الملابس الرياضية قواعد الموضة، فابتكرت مزيجاً من الأشكال والمواد والألوان التي ترتقي بمجموعة Originals إلى تجربة مميزة يتشاركها عشّاق الإطلالات الرياضية والشباب الذين ينحتون صيحات الغد بنظرتهم السابقة للعصر.

سيتوفّر الموديل الجديد في متاجر مختارة لبيع النظارات.

OR0076

تتميّز هذه النظارات بإطار مربّع مصنوع من الأسيتات مع حواف سميكة جداً توفّق ما بين التصميم الرياضي من جهة والشكل المواكِب لصيحات العصر من جهة أخرى. وتتّسم هذه النظارات بقصّة جميلة ومبتكرة توفّر أقصى درجات الراحة، حيث يعكس الإطار طابع الفينتاج المميز، فيما تطلّ الذراعان بحلّة عصرية جريئة ومفعمة بالألوان مع طرف شفّاف.



المصدر: theqode