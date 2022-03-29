استقبلت MANGO الموسم الجديد مع إطلاق مجموعتها الجديدة Dawn of Spring. تزهو المجموعة بطاقة ربيعية مليئة بالحيوية إذ تأتي بلوحة ألوان زاهية، فتُعتبر مثالية لارتدائها خلال النهار، وتشمل تصاميم ناعمة من الساتان والكريب.
كما تزدان بنقشات مرحة وأشكال هندسية تضفي عليها نفحة حياة وسعادة وتفاؤل. فسواء قررت ارتداء قطعها غير المنمّقة أو تلك المزدانة بنقشات، من المؤكّد أنّك ستلفتين جميع الأنظار!
نسّقي القطع باللونين الأخضر والليموني مع الدرجات الدافئة للتألق بإطلالة الكتل اللونية أو اختاري قطعاً مونوكرومية ونسّقي معها أكسسوارات متباينة لأناقة لا تضاهى.
المصدر: theqode
اقرأ أيضاً:
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر MANGO تسدل الستار عن مجموعة Dawn of spring على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع وكالة أنباء الأعمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.