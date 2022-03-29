MANGO تسدل الستار عن مجموعة Dawn of spring

استقبلت MANGO الموسم الجديد مع إطلاق مجموعتها الجديدة Dawn of Spring. تزهو المجموعة بطاقة ربيعية مليئة بالحيوية إذ تأتي بلوحة ألوان زاهية، فتُعتبر مثالية لارتدائها خلال النهار، وتشمل تصاميم ناعمة من الساتان والكريب.

كما تزدان بنقشات مرحة وأشكال هندسية تضفي عليها نفحة حياة وسعادة وتفاؤل. فسواء قررت ارتداء قطعها غير المنمّقة أو تلك المزدانة بنقشات، من المؤكّد أنّك ستلفتين جميع الأنظار!

نسّقي القطع باللونين الأخضر والليموني مع الدرجات الدافئة للتألق بإطلالة الكتل اللونية أو اختاري قطعاً مونوكرومية ونسّقي معها أكسسوارات متباينة لأناقة لا تضاهى.



المصدر: theqode