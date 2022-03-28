تسوقي للعيد مع BAKER BY TED BAKER حصرياً على NEXT ONLINE

للحصول على لمسات تصميم كلاسيكية، توفر ملابس الأطفال Baker by Ted Baker من NEXT مجموعة متنوعة من الملابس والأحذية والأكسسوارات المثالية للاحتفال بالعيد هذا العام.

وبتوافرها حصرياً على NEXT Online، اكتشفي الفساتين الجميلة، والأطقم، والتيشرتات، والبنطلونات، والأحذية، وأكسسوارات الشعر لجميع الصغار.

فمن ملابس الكاجوال إلى تصاميم المناسبات لموائد الإفطار العائلية واحتفالات العيد، وحتى الملابس المريحة والعطلات، تكتمل إطلالات الصغار بتصاميم رائعة، وألوان فاتحة، وأشكال الأزهار، وشعار العلامة التجارية.

وكونها وجهة لا غنى عنها لكل أفراد العائلة في شهر رمضان هذا العام، فإن تشكيلة NEXT اللازمة على بعد نقرة واحدة، مع خدمة لا تُضاهى، وأناقة مضمونة، وجودة استثنائية، وقيمة مالية كبيرة.

إن العروض المميزة لجميع أفراد العائلة ستضمن الحفاظ على خزانة ملابسك مليئة بالتصاميم الرائعة والمتجددة طوال الشهر الكريم.

تسوقي مجموعات رمضان والعيد الآن على شبكة الإنترنت https://www.next.ae/ar/eid-collection.

ماركة NEXT ONLINE

تعتبر NEXT ماركة بريطانية مفضّلة بأسعار مناسبة، وهي منصة التجزئة الإلكترونية رقم واحد للملابس في البلاد لجميع أفراد العائلة. وتقدم مجموعة واسعة من الملابس التي تمتاز بجودة استثنائية وقيمة مالية كبيرة للمرأة والرجل والأطفال، فضلاً عن المستلزمات المنزلية الحديثة.

وفي 2016، أطلقت NEXT متاجرها الإلكترونية على شبكة الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي. واليوم، تتمتع NEXT بحضور قوي على الشبكة في أكثر من 72 دولة، حيث تبيع مجموعاتها الخاصة بعلامتها التجارية، وأيضاً أكثر من 700 من الماركات الأخرى.

ويتم تصميم جميع مجموعات NEXT على يد فريق التصميم داخل الشركة، حتى الطبعات التي تزيّن ملابسها. ولهذا السبب، تضمن NEXT لزبائنها أسلوباً رائعاً وجودة عالية، وقيمة كبيرة مع لمسات معاصرة تواكب اتجاهات الموضة.

وتمتاز مواقعها الإقليمية المخصصة next.ae و nextdirect.sa بأنها مناسبة جداً للأسواق المحلية. ولا يضطر المتسوقون أيضاً للانتظار طويلاً للحصول على مشترياتهم، إذ يمكن توقع توصيل طلبات الشراء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في غضون 4 أيام عمل، مع توصيل مجاني لطلبات الشراء التي تزيد عن 120 درهم/ 120 ريال.

المصدر: mojo