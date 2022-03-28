دبي يقدم حملته الجديدة تحت عنوان رؤية مفعمة بالإلهام هارڤي نيكلز

تأتي حملة "رؤية مفعمة بالإلهام "في إطار إبداعي لتقدم إطلالات جريئة وعصرية، إذ تدعو العملاء إلى اعتماد منظور عصري سبّاق وتبني رؤيتهم الشخصية. حيث نسلط الضوء على تشكيلة ربيع/صيف 2022 التي تضمن أناقتكم في مناسباتكم الهامة هذا الموسم.

بالتركيز على القطع الراقية والخالدة المصممة بذوق رفيع وحس فنيّ راق، تأتي تشكيلة أزياء النساء بقصات مريحة وفضفاضة مع لمسة عصرية يغلب عليها اللون الكريمي. يتجلى ذلك في بناطيل البدلات من اتيكو باللون الأصفر الباهت ليخطف الأنظار في هذا الموسم عند إقرانه بقطعة ذات خصر مزموم وأكتاف مبطنة.

ولا تكتمل أساسيات خزانة ملابسكم إلا بلمسة م ن ذا رو باللون الأبيض النقي، بتصاميمها المبهرة وتفاصيلها المميزة لطالما قمتم بتنسيق الطبقات الخفيفة من الملابس المحبوكة مع بنطلون بقصة واسعة في إطلالة كاملة باللون الأبيض.

استمراراً في ارتداء الملابس المنسوجة بفصل الصيف، فإن فستان جيل ساندر بلونه الأخضر النعناعي الشاحب ذو الحافة المكشكشة جنباً إلى جنب مع الحقيبة البيضاء بتصميمها الانسيابي التي تأتي ضمن التشكيلة نفسها. كما برزت الطبعات البسيطة من خلال الأطقم المنسقة في تصاميم ماتريال لتخطف الأنظار ببراعة إلى مجموعة الألوان المحايدة.

تصدرت حقائب اليد الجلدية من الكسندر وانغ المشهد، حيث اتخذت هيكلاً محدداً له بنية واضحة المعالم وتصميماً صغيراً، أو شكلاً انسيابياً كبير الحجم كما هو الحال مع حقائب فيليب ليم 3.1 كبديل عملي يناسب أسلوب حياتكم. لا يزال حذاء بوت باريس تكساس في الصدارة كأكثر الأحذية جرأة وجاذبية مع ظهور أشكال مختلفة من طباعة الأفعى بدرجات اللون الرمادي.

تنوعت تشكيلة الأزياء الرجالية لهذا الموسم بشكل كبير، لتشمل تصاميم مريحة وبسيطة بأسلوب فريد. فقدمت ماركة اوفيسين جينيرال نقشة الزيبرا لتكون مثالية لإطلالات العمل والمرح على حدٍ سواء. أما الأطقم المنسقة من أكني ستوديو المصنوعة من قطن جيرسيه الثقيل بنقشة شريط متعرج فستشعركم بالأناقة والراحة التي تحتاجونها في إطلالات العمل وبعده.

بالحديث عن أزياء الرجال فإن الأمر كله يتعلق بالتفاصيل الدقيقة، لذا ابتكرت ماركة اسبيسي بدلة مصممة بحرفية وبراعة لتكون خفيفة الوزن يمكن تطويعها بسهولة مع قميص حريري بياقة برتقالية من كازابلانكا، بينما تتحدى بول سميث أزهار الصيف بزهرة عباد الشمس المبهجة.عندما يتعلق الأمر بأساسيات الرجال، فإن بناطيل ماران باللون الكريمي ستتماشى مع كل شيء بداية من القمصان الصيفية حتى القمصان البسيطة.

أحدث تشكيلة للنساء، الرجال والأطفال متوفرة الآن في متجر هارڤي نيكلز - دبي.

موسم جديد برؤية مفعمة بالإلهام.



المصدر: theqode