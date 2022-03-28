علامة ڤيكتوريا سيكريت تكشف النقاب عن حملتها المميزة بمناسبة شهر رمضان الفضيل

تواصل علامة ڤيكتوريا سيكريت مهمتها السامية التي ترمي إلى دعم جميع النساء، وترفع الستار عن حملتها الإقليمية للعام 2022 بمناسبة شهر رمضان الفضيل. تضم الحملة مبتكرتَي المحتوى العربيتَين والمفعمتين بالحيوية، أريج النشاشيبي وفاطمة حسام، وتحتفي بالمرأة العربية وتؤكد على أهمية التأمل الذاتي والعطاء في الحياة اليومية خلال هذا الشهر الكريم.

كما تسلط الحملة الضوء على قوة المرأة العربية إذ تقودها مبتكرتا المحتوى أريج وفاطمة، وتجسّد رحلة التأمل الذاتي من خلال أشكال الفسيفساء والمرايا العاكسة للضوء. كما تهدف إلى التواصل مع المجتمعات المحلية عبر جمع النساء واستعراض مسيراتهنّ الملهمة.

تشمل الحملة عطر بومبشيل عود الدخاني والمميز من علامة ڤيكتوريا سيكريت، والذي يعبق برائحة العود العميقة والاستثنائية التي تشتهر بها دول الخليج، بالإضافة إلى طقم حصري مصنوع من الساتان ومؤلف من الروبات وقمصان النوم طويلة الأكمام وملابس النوم بسراويل طويلة والتي تتميز بالتفاصيل الراقية التي تشتهر بها تشكيلات العلامة.

سوف تصبح المجموعة متوفرةً في المتاجر وعلى الإنترنت اعتباراً من 29 مارس.



المصدر: theqode