®LEVI’S تطلق حملة تحت عنوان ’أنت إنسان رائع‘ خلال الشهر الفضيل

ترسل علامة ®Levi’s معايدة رمضانية إلى كلّ عملائها هذا العام مستخدمةً عبارة بسيطة وواضحة ومفادها "أنت إنسان رائع"، تتمحور هذه الحملة حول التفاؤل والأمل والإدراك بأنّه يمكننا جميعاً أن نغيّر العالم ونحوّله إلى مكانٍ أفضل، فهي احتفاء بالوحدة والفرح الذي ينبثق من قلب هذه اللحظات.

بعد أن تخطّينا جائحة أرخت بظلالها على كافة أقطار العالم، بدأنا نتأقلم مع الوضع الجديد الذي يسيطر على يوميّاتنا.

كما أصبحت الأخبار الجديدة تنتشر بسرعة ويتردّد صداها في كلّ مكان، لذا قد يؤثّر الوضع الجديد على رفاهيّتنا وشغفنا بعيش الحياة.

عندما يمّر العالم بأوقاتٍ عصيبة، تظل الإنسانية جمعاء منارة للأمل ويحاول المستهلكون أن يروا الخير والنقاط الإيجابيّة في العالم.

علاوةً على ذلك، تحتفي الحملة بالفرح الذي ينبثق من كلّ منّا وتشدّد على أنّ فعل الخير يحثّ على التغيير والارتقاء بالمجتمع.

صمّمت علامة ®Levi’s قطعها لتخدم هدفاً معيّناً ولتدوم طويلاً، كما تعكس شخصية الشخص الذي يرتديها.

وسنتمكّن من إحداث التغيير في العالم شيئاً فشيئاً وبالأخصّ حين نعمل معاً يداً بيد.

كلّ شخص منّا رائع بحدّ ذاته، لكننا معاً سنشكّل مجتمعاً أروع ونحقّق المستحيل.

وفي هذا الصدد، يفسّر المدير المالي والمدير العام بالإنابة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا أرونكومار ناث قائلاً:

"نريد أن ندعم عملاءنا ليحقّقوا كلّ ما يستطيعون إنجازه، ويعدّ شهر رمضان المبارك الوقت المثالي للاحتفاء بالقيم الشخصية التي يتفرّد كلّ منّا بها. نشعر جميعاً بحاجةٍ تنبع من أعماقنا لفعل الخير، وحين نتعلّم كيف نوحّد مَواطن قوّتنا، كبيرة كانت أم صغيرة، سنتمكّن من تغيير العالم."

يجتمع العملاء مع عائلاتهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم بعد سنين من البُعد، ولذا تحتفل ®Levi’s بهذه اللحظات من خلال قطعٍ مميّزة تعصى على الزمن وتعكس الشخصية الفريدة والاستثنائية لكل عميل.

لذلك، سواء كنت تشتري قطعةً لنفسك أو هدية مميّزة لأحد أحبّائك، لا شك في أنّك ستجد الهدية المثالية والتي تدوم طويلاً من ®Levi’s.

المصدر: stickygingerpr