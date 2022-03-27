علامة MANGO Teen تطرح مجموعة LHR to LAX

ترفع علامة MANGO Teen الستار عن مجموعة LHR-LAX التي تضم قطعاً أساسية يومية تناسب موسم الربيع وتطلّ بألوان الباستيل وتزدان برسومات من وحي هاواي وبنقشات الأزهار. فتستحضر إلى الذاكرة مدن الساحل الغربي التي تتميّز بأجوائها الرائعة ونسيمها العليل. كما تشمل المجموعة فساتين طويلة فضفاضة وبلوزات وقمصاناً نسائية تأتي بألوان نابضة بالحياة، ومنها الأحمر والأزرق والأصفر والأخضر، لتتألقي بإطلالات تخطف الأنظار. اختاري ما يتناسب مع ذوقك بدءاً من قماش الكروشيه الرقيق وصولاً إلى القطع المحبوكة والمزدانة بنقشات ظريفة، أو نسّقي القطع المزيّنة بالأزهار مع قطع خارجية صيفية لتتألّقي بإطلالة عصرية ساحرة! المصدر: theqode اقرأ أيضاً:

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