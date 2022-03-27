دبي يقدم تشكيلة رمضان هارڤي نيكلز

تزامناً مع اكتمال القمر نقدم لكم باقة الأزياء المحتشمة، إذ تستوحي الحملة تصاميمها من المراحل الرمزية للدورة القمرية، كما تعكس الرحلة التي يسافر عبرها الكثيرون نحو التأمل والتجديد خلال شهر رمضان.

تعكس الإطلالات النسائية المتكاملة بألوانها المحايدة شعوراً بالبساطة والنقاء على حد سواء، حيث يمكنكم تطويع البلايز الطويلة أو الفساتين المقدمة من ريجينا بيو مع بنطلون واسع منفوخ باللون الكريمي الدافئ لإتقان فن الطبقات العصرية بسهولة. وتعتبر تفاصيل الدرابيه على التصاميم المريحة وأكمام الفلوت من أساسيات الموسم التي لا غنى عنها، أما القفطانات الخفيفة والفضفاضة من سيلف بورتريت فإنها ترسم طريق الأناقة العصرية في لوحة من ألوان باستيل تتراوح من الدانتيل باللون الأرجوانيي الرقيق إلى الأخضر النعناعي الناعم، بالإضافة إلى الكابات والتصاميم ذات التفاصيل المتشابكة حول الرقبة.

يمكنكم أيضاً الاستعانة بالبليزرات الفضفاضة المصنوعة من الجلد كما تقدمها ماركة جوزيف باللون الكريمي أو اوف-وايت بالأسود. للحصول على مظهر أكثر أناقة في إطلالات رمضان، فإن الياقات الطويلة المزينة بطبعات المونوكروم تضفي لمسة شبابية على طلتكم، كما هو الحال مع أجمل القطع التي يمكنكم ارتدائها تحت العبايات الخفيفة لتمنحكم إطلالة عصرية بامتياز. تشتهر ماركة اميليو بوتشي بنقشاتها الفريدة وتعرف بمهارتها بالجمع بين اللمسات البسيطة والألوان المبهجة، ويتجلى ذلك في الأطقم المنسقة المصنوعة من الحرير باللون البرتقالي ليضفي طابعاً من التميز على مظهركم في تجمعات الإفطار مع الأصدقاء والعائلة.

يضيف القفطان الشفاف من فرو فرو لمسة أنثوية على البناطيل الواسعة، بينما سيأخذكم قفطان تايرا بتفاصيله المتلألئة إلى أيام العيد المبهجة عند تنسيقه مع قميص. وللحصول على طلة غنية بالألوان فإن الأطقم ذات القطعتين من أمل الرئيسي تعد بديلاً رائعاً للعبايات.

عندما يتعلق الأمر بالإكسسوارات، فإنه لا يسعنا إلا أن نثني على الحقائب ذات الألوان الرائعة. حيث تضيف حقائب الكروس ميني من جاكيموس جرعة من السطوع بألوانها الزاهية وكذلك تضفي التصاميم المصنوعة من الجلد الأبيض بالكامل إحساساً جديداً بالصفاء.

تشهد تشكيلة الرجال موجة من القطع المميزة المقدمة من جيل ساندر وسوليد اوم والتي من شأنها أن تضفي على إطلالتكم لمسة من التجديد. أما القمصان والتيشيرتات وقمصان البولو فقد طرأت عليهم إضافات جديدة تراوحت بين شرائط الجيب، تفاصيل الياقات والطبعات المقلوبة لإقرانها مع بنطلون رياضي باللون الكريمي أو الأسود. أما القطع السفلية من ماركة وويونجمي فقد احتلت مكانة خاصة بين التصاميم الفضفاضة والرياضية مبتكرة مزيج مثالي يمكن تطويعه مع إطلالتكم ويحافظ على أناقتكم عند تنسيقه مع قميص بأكمام طويلة من ميسوني. برزت الأطقم المنسقة أيضاً كمزيج كلاسيكي جديد من دولتشي اند غابانا تتجلى فيه سماء الليل المليئة بالمجرات على الأطقم الحريرية الفاخرة.

انطلقت أحذية الرجال إلى مستوى جديد من الأناقة مع الصنادل ذات السيور السميكة من سويكوك وتصاميم جلاديتور من جرينسون التي تتناسق مع الحقائب القطنية من كازابلانكا. أحدث تشكيلة للنساء، الرجال والأطفال متوفرة الآن في متجر هارڤي نيكولز - دبي.

موسم جديد برؤية مفعمة بالإلهام



المصدر: theqode