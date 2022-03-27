دبي يقدم تشكيلة رمضان هارڤي نيكلز

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تزامناً مع اكتمال القمر نقدم لكم باقة الأزياء المحتشمة، إذ تستوحي الحملة تصاميمها من المراحل الرمزية للدورة القمرية، كما تعكس الرحلة التي يسافر عبرها الكثيرون نحو التأمل والتجديد خلال شهر رمضان.
تعكس الإطلالات النسائية المتكاملة بألوانها المحايدة شعوراً بالبساطة والنقاء على حد سواء، حيث يمكنكم تطويع البلايز الطويلة أو الفساتين المقدمة من ريجينا بيو مع بنطلون واسع منفوخ باللون الكريمي الدافئ لإتقان فن الطبقات العصرية بسهولة. وتعتبر تفاصيل الدرابيه على التصاميم المريحة وأكمام الفلوت من أساسيات الموسم التي لا غنى عنها، أما القفطانات الخفيفة والفضفاضة من سيلف بورتريت فإنها ترسم طريق الأناقة العصرية في لوحة من ألوان باستيل تتراوح من الدانتيل باللون الأرجوانيي الرقيق إلى الأخضر النعناعي الناعم، بالإضافة إلى الكابات والتصاميم ذات التفاصيل المتشابكة حول الرقبة.
يمكنكم أيضاً الاستعانة بالبليزرات الفضفاضة المصنوعة من الجلد كما تقدمها ماركة جوزيف باللون الكريمي أو اوف-وايت بالأسود. للحصول على مظهر أكثر أناقة في إطلالات رمضان، فإن الياقات الطويلة المزينة بطبعات المونوكروم تضفي لمسة شبابية على طلتكم، كما هو الحال مع أجمل القطع التي يمكنكم ارتدائها تحت العبايات الخفيفة لتمنحكم إطلالة عصرية بامتياز. تشتهر ماركة اميليو بوتشي بنقشاتها الفريدة وتعرف بمهارتها بالجمع بين اللمسات البسيطة والألوان المبهجة، ويتجلى ذلك في الأطقم المنسقة المصنوعة من الحرير باللون البرتقالي ليضفي طابعاً من التميز على مظهركم في تجمعات الإفطار مع الأصدقاء والعائلة.
يضيف القفطان الشفاف من فرو فرو لمسة أنثوية على البناطيل الواسعة، بينما سيأخذكم قفطان تايرا بتفاصيله المتلألئة إلى أيام العيد المبهجة عند تنسيقه مع قميص. وللحصول على طلة غنية بالألوان فإن الأطقم ذات القطعتين من أمل الرئيسي تعد بديلاً رائعاً للعبايات.
عندما يتعلق الأمر بالإكسسوارات، فإنه لا يسعنا إلا أن نثني على الحقائب ذات الألوان الرائعة. حيث تضيف حقائب الكروس ميني من جاكيموس جرعة من السطوع بألوانها الزاهية وكذلك تضفي التصاميم المصنوعة من الجلد الأبيض بالكامل إحساساً جديداً بالصفاء.
تشهد تشكيلة الرجال موجة من القطع المميزة المقدمة من جيل ساندر وسوليد اوم والتي من شأنها أن تضفي على إطلالتكم لمسة من التجديد. أما القمصان والتيشيرتات وقمصان البولو فقد طرأت عليهم إضافات جديدة تراوحت بين شرائط الجيب، تفاصيل الياقات والطبعات المقلوبة لإقرانها مع بنطلون رياضي باللون الكريمي أو الأسود. أما القطع السفلية من ماركة وويونجمي فقد احتلت مكانة خاصة بين التصاميم الفضفاضة والرياضية مبتكرة مزيج مثالي يمكن تطويعه مع إطلالتكم ويحافظ على أناقتكم عند تنسيقه مع قميص بأكمام طويلة من ميسوني. برزت الأطقم المنسقة أيضاً كمزيج كلاسيكي جديد من دولتشي اند غابانا تتجلى فيه سماء الليل المليئة بالمجرات على الأطقم الحريرية الفاخرة.
انطلقت أحذية الرجال إلى مستوى جديد من الأناقة مع الصنادل ذات السيور السميكة من سويكوك وتصاميم جلاديتور من جرينسون التي تتناسق مع الحقائب القطنية من كازابلانكا. أحدث تشكيلة للنساء، الرجال والأطفال متوفرة الآن في متجر هارڤي نيكولز - دبي.
موسم جديد برؤية مفعمة بالإلهام
المصدر: theqode
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