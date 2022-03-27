علامة SICIS JEWELS تحتفل بانضمامها إلى منصة FARFETCH

أعلنت SICIS Jewels، العلامة المختصة في ابتكار المجوهرات الراقية والثمينة، عن انضمامها إلى Farfetch، المنصة الرائدة عالمياً في مجال الموضة والأزياء الفاخرة. واحتفلت العلامتان بتعاونهما الجديد خلال عشاء احتفالي يوم 16 مارس في مطعم جولي ضمن فندق دبي إيديشن.

ويوفر التعاون الجديد لعشاق المجوهرات الفاخرة اختبار تجربة تسوق فريدة على منصة Farfetch حيث يمكنهم الحصول على تشكيلة متنوعة من أفخر تصاميم SICIS Jewels المبتكرة بأرقى المواد على منصةٍ واحدة.

وتستوحي SICIS Jewels تصاميمها من عناصر الطبيعة وجمالها لتقدم قطعاً صغيرة بشكل فراشات وأزهار وحشرات تأخذنا إلى عوالم حالمة.

وتتميز مجوهرات العلامة بتفاصيل استثنائية في تشكيلاتها المتنوعة من الأساور والخواتم والقلائد، حيث تجمع بين عناصر التصميم والفن وتلخّص المعرفة المعمّقة في تقنيات الحرفة القديمة ونقاء الألوان والمواد وجمالية الأضواء المنعكسة، والتي تشكّل مع بعضها هالةً مفعمةً بالطاقة والجاذبية.

وتدعو دار SICIS Jewels عشاق الأناقة إلى اختبار عالم من المجوهرات الفاخرة والمتوفرة الآن على منصة Farfetch.



المصدر: copia-group